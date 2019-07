Un projet unique et rassembleur bonifie le circuit touristique de l'Est-du-Québec!

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de près de 70 000 $ au Cirque de la Pointe‑Sèche, installé au Kamouraska

Le Cirque de la Pointe-Sèche S.E.N.C. est un tout nouvel attrait touristique dans la région du Bas-Saint-Laurent qui propose une expérience unique vers d'autres univers où toutes les magies et les histoires sont possibles! Pour démarrer son projet, le Cirque a bénéficié d'une contribution remboursable de 69 995 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cette aide financière a permis aux promoteurs de procéder à l'acquisition et à l'installation des infrastructures requises pour le développement de ce nouvel attrait touristique situé dans la municipalité de Saint-Germain, anciennement nommée Pointe-Sèche.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations. L'aide du gouvernement du Canada a permis plus spécifiquement au Cirque de la Pointe-Sèche de construire un amphithéâtre à ciel ouvert pouvant contenir près de 300 spectateurs ainsi qu'un espace d'accueil.

Le Cirque de la Pointe-Sèche a pour mission de faire vivre une expérience touristique unique aux visiteurs locaux et aux touristes. Il prend la forme d'un spectacle nocturne basé sur la fusion de différentes formes d'arts du cirque (danse, théâtre, musique, arts visuels). Les installations du Cirque sont aménagées sur le site de la Seigneurie de l'Islet-du-Portage à Saint-Germain-de-Kamouraska, un domaine patrimonial de 320 acres appartenant aux promoteurs du projet. Le Cirque présentera, à compter du 4 juillet, « Naval », son premier spectacle aux effluves maritimes inspiré de l'histoire des lieux.

Le tourisme est l'un des secteurs qui connaissent une croissance parmi les plus rapides partout dans le monde et il s'agit d'un excellent vecteur de croissance économique pour le Canada. Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets de nature récréative, culturelle ou sportive qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici et qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables des régions.

Citations

« Je suis ravi de constater l'effervescence qui anime la belle région du Bas-Saint-Laurent grâce aux projets porteurs et innovants d'entrepreneurs qui font preuve d'audace. Le projet du Cirque de la Pointe-Sèche permettra d'offrir une expérience touristique unique à fort potentiel d'attractivité et contribuera à bonifier l'offre touristique de la région du Bas-Saint-Laurent. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Le soutien financier de DEC permettra au Cirque de la Pointe-Sèche de démarrer son projet, de mettre davantage en valeur les attraits du Kamouraska et d'attirer ainsi encore plus de visiteurs dans la région du Bas-Saint-Laurent. Par cet appui, le gouvernement du Canada réitère son engagement à promouvoir les régions touristiques du Québec, ce qui a un impact positif sur l'économie d'ici. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

