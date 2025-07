CHARLOTTETOWN, PEI, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest collaborent pour faire progresser une nouvelle initiative de recherche géoscientifique qui tire parti de l'intelligence artificielle (IA), des technologies de balayage numérique et de carottes de forage prélevées antérieurement pour libérer le potentiel minéral du Nord et contribuer à solidifier la posture du Canada en tant que chef de file mondial de l'exploitation des ressources et des minéraux critiques.

Dans le cadre de cette initiative, les deux gouvernements dirigeront un projet visant à balayer, à numériser et à analyser au moyen de techniques de pointe des carottes de forage provenant de la collection de la Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest afin de faire ressortir de nouveaux secteurs présentant un fort potentiel de minéraux critiques. Les images de carottes ainsi que leurs données connexes seront offertes sur une plateforme numérique centralisée, ce qui aidera à réduire les risques associés à l'exploration, à réévaluer les découvertes déjà faites et à créer de nouvelles possibilités d'exploitation minérale dans le Nord.

Le programme sera axé sur les carottes de forage provenant de la province géologique des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, l'une des régions les plus prometteuses du Canada en matière d'exploration minérale et d'exploitation de minéraux critiques. Cette vaste région sous-explorée héberge d'anciennes mines et représente un grand potentiel de projets entièrement nouveaux, en particulier pour les minéraux critiques comme le lithium, le cuivre, le cobalt et les terres rares. Grâce à l'analyse fondée sur l'IA de carottes prélevées antérieurement, les deux gouvernements visent à stimuler les nouveaux investissements en donnant à l'industrie les outils dont elle a besoin pour libérer une valeur minérale inexploitée, et ce, sans perturber davantage la terre.

Ces travaux constitueront la base d'une future carothèque numérique canadienne et traduisent l'engagement commun des deux gouvernements à éliminer le cloisonnement et à bâtir une économie canadienne. Ils appuient également les priorités nationales en matière de croissance propre, de partenariats avec les Autochtones, de souveraineté de l'Arctique et de protection des chaînes d'approvisionnement qui favorisent la transition du Canada vers un avenir carboneutre.

Citations

« Par l'entremise de cette collaboration sans précédent entre le gouvernement du Canada et les Territoires du Nord-Ouest, nous exploitons des technologies avancées pour révolutionner la façon dont nous comprenons et gérons nos ressources minérales. En réunissant l'expertise fédérale et territoriale et l'intelligence artificielle de pointe, nous jetons les bases pour un avenir des ressources plus intelligent et durable qui favorisera les investissements dans l'industrie minière canadienne. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette initiative place les Territoires du Nord-Ouest au premier plan de l'innovation minérale au Canada. En modernisant la façon dont nous analysons et échangeons les données géologiques, nous ouvrons la porte à de nouvelles occasions d'exploration, à de nouveaux partenariats et à de nouveaux débouchés économiques, tout en maintenant notre engagement envers le leadership autochtone et l'intendance environnementale. »

L'honorable Caitlin Cleveland

Ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest

« La numérisation de carottes prélevées antérieurement afin de réduire les risques liés à l'exploration est une façon stratégique d'utiliser la technologie pour contribuer aux futures possibilités en matière de ressources minérales dans les Territoires du Nord-Ouest. Pour débloquer le potentiel minéral des Territoires du Nord-Ouest, il faut la bonne infrastructure, ce qui comprend l'énergie propre et la capacité de transporter des marchandises sur les vastes distances du territoire. Voilà pourquoi nous voulons agrandir la route de la vallée du Mackenzie et le corridor de sécurité dans l'Arctique. Ces projets d'infrastructure fondamentale nous permettront de tirer parti de la richesse minérale maintenant afin de créer des occasions durables pour les habitants du Nord. »

L'honorable Caroline Wawzonek

Ministre responsable de l'Infrastructure stratégique, de l'Énergie et des Chaînes d'approvisionnement des Territoires du Nord-Ouest

Faits saillants

L'initiative soutient la création d'une carothèque numérique canadienne visant à numériser et à mettre en commun des échantillons de carottes de forage de partout au pays.

La province géologique des Esclaves est l'une des régions les plus prometteuses du Canada en matière de minéraux critiques, car elle héberge d'anciennes mines et de vastes zones géologiques sous-explorées.

en matière de minéraux critiques, car elle héberge d'anciennes mines et de vastes zones géologiques sous-explorées. Le fait de rendre les données géoscientifiques plus accessibles peut accélérer l'exploration, réduire les effets sur l'environnement et attirer des investissements privés, en particulier dans les régions nordiques très coûteuses et très rentables.

L'initiative complète les investissements nationaux et territoriaux dans les infrastructures stratégiques et l'énergie propre, y compris le corridor de sécurité dans l'Arctique proposé et le projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique de Taltson, qui visent à soutenir l'exploitation durable des ressources tout au long de l'année et à relier les ressources minérales du Nord aux marchés mondiaux.

Le projet contribue à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et est conforme aux priorités en matière de développement économique, de sécurité dans l'Arctique, de partenariats avec les Autochtones et d'infrastructures d'intérêt national.

