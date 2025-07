CHARLOTTETOWN, PEI, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de près de 16 millions de dollars pour réaliser, dans les provinces maritimes, des projets énergétiques qui contribueront à fournir une énergie propre, abordable et fiable à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick - tout en favorisant l'innovation, en stimulant la croissance économique et en créant de bons emplois dans tout le Canada atlantique.

Cet investissement contribuera à financer, dans la région, d'importantes initiatives qui visent notamment à :

moderniser les réseaux électriques pour fournir une électricité plus propre, plus fiable et plus abordable à la population canadienne;

faire progresser le captage du carbone et les technologies propres pour réduire les émissions et pour mettre plus d'énergie canadienne abordable et à faible risque sur le marché;

accroître les capacités d'énergies renouvelables en développant des projets d'énergie éolienne et solaire;

soutenir des projets d'énergie propre dans des communautés autochtones et des collectivités rurales et éloignées et favoriser la réconciliation économique.

Ce financement est fondé sur une collaboration avec les provinces, les organismes de réglementation des zones extracôtières, les partenaires autochtones, les travailleurs et l'industrie pour faire en sorte que les investissements fédéraux cadrent avec les priorités et les atouts des provinces maritimes et favorisent la prospérité à long terme.

Par ce financement, le gouvernement du Canada investit encore davantage dans les gens et les entreprises qui bâtiront l'économie la plus forte de tout le G7. Les projets annoncés aujourd'hui témoignent de la volonté du gouvernement de réduire les factures d'énergie, de produire de l'énergie plus fiable et plus propre, de multiplier les possibilités d'emploi et de favoriser des partenariats inclusifs et respectueux avec les peuples autochtones.

Citations

« L'ambition de notre gouvernement est claire : faire du Canada une superpuissance des énergies propres et classiques. En collaboration avec les pouvoirs publics, les partenaires autochtones et le secteur de l'énergie, nous investissons dans l'innovation énergétique pour mettre davantage d'énergie sur les marchés tout en combattant les changements climatiques. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« À l'Île-du-Prince-Édouard et dans notre région, nous ne ménageons pas nos efforts pour réduire les émissions, rendre le coût de la vie plus abordable pour les résidents et renforcer la fiabilité de nos systèmes énergétiques. Nous devons moderniser notre réseau de distribution d'électricité pour en accroître l'efficacité et la résilience. Cet investissement dans la modernisation des réseaux électriques des Maritimes est un bon pas vers la mise en place d'un système électrique plus fiable et plus efficient dans notre province. »

L'honorable Gilles Arsenault

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard

« Depuis plus d'un siècle, Saint John Energy se révèle un fournisseur fiable dont la réussite repose sur l'innovation et la durabilité. À l'heure où nous nous efforçons de bâtir un avenir énergétique propre, diversifié et sûr pour toute la population du Nouveau-Brunswick, nous saluons les investissements qui peuvent faciliter la transition énergétique de notre province. »

L'honorable René Legacy

Ministre de l'Énergie du Nouveau-Brunswick

Quelques faits

Le ministre Hodgson était accompagné du ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Gilles Arsenault , pour cette annonce.

, pour cette annonce. Les projets annoncés aujourd'hui aideront à réaliser les objectifs des tables régionales sur l'énergie et les ressources de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Ces tables régionales favorisent une collaboration continue et inclusive entre les gouvernements, les partenaires autochtones et d'autres acteurs clés afin de repérer des possibilités de croissance à l'échelle régionale, de simplifier la réglementation, d'attirer des investissements et de générer des avantages pour l'économie et la collectivité.

Produit connexe

Document d'information : Le gouvernement du Canada investit dans l'énergie renouvelable, le captage du carbone et la modernisation des réseaux électriques dans les Maritimes

Liens pertinents

