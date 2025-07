OTTAWA, ON, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les dirigeants ont axé leur discussion sur les moyens de rendre le Canada et l'Union européenne (UE) plus forts et plus compétitifs face à la transformation des relations commerciales et à l'incertitude économique.

Ils ont discuté du resserrement de leur partenariat stratégique et du renforcement de la coopération entre le Canada et l'UE, ainsi que de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Ils ont dressé le bilan du récent Sommet UE-Canada et des progrès réalisés depuis lors.

Le Canada et l'UE consolident leur partenariat dans des domaines clés comme la politique industrielle, le commerce numérique, les matières premières critiques et les technologies propres, conformément aux engagements pris lors du Sommet.

Par ailleurs, les dirigeants ont discuté de nouvelles opportunités de collaboration en matière d'approvisionnement et de fabrication liés à l'industrie de la défense, dans le cadre de leur nouveau Partenariat de sécurité et de défense.

Le premier ministre Carney et la présidente von der Leyen resteront en contact régulier et continueront de travailler en étroite collaboration.

Liens connexes

This document is also available at https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

PMO Media Relations: [email protected]