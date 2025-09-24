Selon le rapport, les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques sont deux fois plus susceptibles de signaler des problèmes de santé physique et mentale.

TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le climat et les conditions météorologiques extrêmes exacerbent les problèmes de santé existants, y compris les problèmes de santé mentale et les maladies chroniques : ils frappent les gens là où ils vivent et travaillent. Un nouveau rapport de la Sun Life révèle que l'une des plus grandes incidences des événements climatiques touche la santé humaine. Plus des trois quarts (77 %) des employés et employées au pays ont fait face à un phénomène météorologique extrême au cours des trois dernières années, et près des deux tiers (59 %) ont déclaré qu'il avait eu une incidence sur leur santé physique.

Le rapport examine l'incidence du climat et des phénomènes météorologiques extrêmes sur plus de 2 000 travailleurs et travailleuses. Il révèle que :

plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) ont déclaré que le climat ou les phénomènes météorologiques extrêmes avaient eu une incidence sur leur santé mentale, les problèmes les plus fréquents étant l'anxiété, le stress et les troubles du sommeil;

les personnes vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques étaient deux fois plus susceptibles de signaler des problèmes de santé physique et mentale liés au climat;

plus de la moitié (54 %) des personnes ayant signalé des répercussions sur leur santé mentale ou physique ont vu leur productivité baisser, leur absentéisme augmenter et leur engagement diminuer.

« Les effets sur le bien-être des gens peuvent avoir des conséquences majeures pour les milieux de travail, affirme Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Sun Life Santé. Les employeurs jouent un rôle crucial dans le soutien de leur personnel en favorisant l'usage des ressources offertes par leur régime de garanties collectives. Dans notre monde en constante évolution, il est plus important que jamais de donner aux gens les moyens de gérer leur santé et d'utiliser l'aide disponible. »

Une incidence croissante sur les maladies chroniques et la santé mentale

Le rapport révèle que les événements climatiques et météorologiques extrêmes amplifient les problèmes de santé préexistants sur le lieu de travail, comme les maladies chroniques et les problèmes de santé mentale. Les maladies chroniques sont en augmentation parmi la population canadienne et les personnes atteintes sont beaucoup plus vulnérables :

Les effets du climat, tels que la pollution atmosphérique et les conditions météorologiques extrêmes, peuvent aggraver les maladies chroniques et les rendre plus difficiles à gérer, en particulier les migraines ou les maux de tête chroniques, les affections respiratoires, les allergies, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Les personnes vivant avec une maladie chronique qui ont signalé des répercussions physiques sur la santé liées au climat étaient presque deux fois plus susceptibles de s'absenter du travail et de se sentir moins productives et moins engagées.

Près de la moitié (45 %) des femmes ont déclaré que leur maladie chronique était plus difficile à gérer et/ou plus grave, contre un tiers (30 %) des hommes.

La santé mentale reste également un enjeu majeur pour les entreprises canadiennes, les problèmes de santé mentale étant à l'origine de près de 40 % des demandes de règlement d'invalidité de longue durée. Les données illustrent la façon dont les effets du climat amplifient les problèmes de santé mentale :

Plus d'un quart (27 %) des employés et employées ont déclaré éprouver ou avoir éprouvé de l'anxiété face au climat.

Près de la moitié (47 %) des employés et employées de la génération Z ont déclaré éprouver de l'anxiété face au climat.

Une personne sur cinq (21 %) a déclaré avoir ressenti de la fatigue ou de l'épuisement à cause du climat ou des conditions météorologiques extrêmes.

Favoriser la résilience grâce aux garanties de soins de santé

Les régimes de garanties collectives de la Sun Life adoptent une approche globale pour aider les employés et employées à prendre soin de leur santé. Les trois quarts des employeurs conviennent que leur régime de garanties collectives peut fournir un soutien efficace en ce qui concerne les problèmes de santé liés au climat.

Les employeurs peuvent aider en informant leur personnel sur les ressources de leur régime de garanties collectives qui peuvent contribuer à leur bien-être. La Sun Life propose une gamme complète de solutions novatrices en santé. En voici quelques exemples :

Soins virtuels Lumino Santé et programme d'aide aux employés (PAE) - Une ressource essentielle qui aide les employés et leur famille à prendre soin de leur santé et offre du soutien relativement à un vaste éventail de problèmes de santé.

- Une ressource essentielle qui aide les employés et leur famille à prendre soin de leur santé et offre du soutien relativement à un vaste éventail de problèmes de santé. Une pharmacie virtuelle permettant aux employés et employées de renouveler rapidement leurs médicaments essentiels sans avoir à se rendre en succursale et de faire livrer des médicaments à une adresse différente, au besoin.

permettant aux employés et employées de renouveler rapidement leurs médicaments essentiels sans avoir à se rendre en succursale et de faire livrer des médicaments à une adresse différente, au besoin. Des programmes de soins spécialisés pour les maladies chroniques qui fournissent un soutien personnalisé aux personnes vivant avec le diabète, l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive. (Programme non offert actuellement au Québec.)

Pour en savoir davantage sur le lien entre le climat et la santé et son incidence sur les lieux de travail au Canada, cliquez ici pour lire le rapport complet.

