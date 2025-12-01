TORONTO, le 1 dec. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Placements mondiaux Sun Life ») a annoncé aujourd'hui un nouveau nom, des frais de gestion réduits et l'adoption de certaines nouvelles stratégies d'investissement pour les Portefeuilles FNB tactiques Sun Life. Les changements prennent effet le 8 décembre 2025.

Les Portefeuilles FNB tactiques Sun Life seront renommés Portefeuilles FNB+ Sun Life1. Cette gamme actualisée continue de combiner des fonds communs de placement de base à des fonds négociés en bourse (FNB) à gestion passive, en plus de composantes ciblées en or et en placements privés à revenu fixe. De plus, ils emploient une stratégie unique de rotation sectorielle systématique aux États-Unis, qui a été développée à l'interne2. Les Portefeuilles FNB+ Sun Life peuvent offrir aux investisseurs et investisseuses un moyen rentable d'accéder à cette gamme diversifiée d'actifs et de stratégies dans une solution tout-en-un facile à utiliser.

Nom actuel Nouveau nom Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life Portefeuille FNB+ titres à revenu fixe Sun Life Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life Portefeuille FNB+ d'actions Sun Life

L'évolution est au cœur des changements apportés à ces portefeuilles. Les nouvelles composantes en or et en placements privés à revenu fixe ont été ajoutées pour offrir une stabilité accrue pendant les périodes de tension sur les marchés ou de forte inflation. La stratégie de rotation sectorielle systématique aux États-Unis développée par la Sun Life est conçue de façon à saisir les occasions du marché dont les stratégies passives ne peuvent profiter. Les portefeuilles peuvent ainsi être ajustés à mesure que les conditions économiques changent. Ensemble, ces améliorations visent à offrir aux Canadiens et Canadiennes une expérience de placement plus adaptable, résiliente et rentable - les aidant à demeurer en bonne position sur les marchés changeants.

Les portefeuilles gérés comme les Portefeuilles FNB+ Sun Life offrent des avantages du fait de leur taille et donnent accès à une tarification institutionnelle qui permet une réduction des frais. Il s'agit d'un avantage que les particuliers ne peuvent obtenir par eux-mêmes. Avec des frais de gestion qui commencent à aussi peu que 0,375 % (Portefeuille FNB+ titres à revenu fixe Sun Life, série F), ces portefeuilles offrent aux investisseurs et investisseuses un moyen rentable d'accéder à une gamme diversifiée d'actifs et de stratégies. Les nouveaux frais de gestion réduits des Portefeuilles FNB+ Sun Life sont décrits ci-dessous :

Nom du fonds Série A Série T5 Série F Série F5 Série P

Actuels Frais de

gestion Nouveaux Frais de

gestion Actuels Frais de

gestion Nouveaux Frais de

gestion Actuels Frais de

gestion Nouveaux Frais de

gestion Actuels Frais de

gestion Nouveaux Frais de

gestion Actuels Frais de gestion Nouveaux Frais de

gestion Portefeuille FNB+ titres à revenu fixe Sun Life 0,950 % 0,875 % - - 0,450 % 0,375 % - - 0,850 % 0,775 % Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life 1,200 % 1,125 % 1,200 % 1,125 % 0,450 % 0,375 % 0,450 % 0,375 % 0,850 % 0,775 % Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life 1,500 % 1,400 % 1,500 % 1,400 % 0,500 % 0,400 % 0,500 % 0,400 % 0,900 % 0,800 % Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life 1,550 % 1,450 % - - 0,550 % 0,450 % - - 0,950 % 0,850 % Portefeuille FNB+ d'actions Sun Life 1,550 % 1,450 % - - 0,550 % 0,450 % - - 0,950 % 0,850 %



1 À effet du 8 décembre 2025, les Portefeuilles FNB tactiques Sun Life sont renommés Portefeuilles FNB+ Sun Life, ils adoptent des modifications à leurs stratégies de placement afin d'inclure une exposition aux produits de base physiques et leurs frais de gestion sont réduits.

2 L'exposition aux placements privés à revenu fixe est obtenue en investissant dans le Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC. L'exposition indirecte à l'or est obtenue en investissant dans des FNB sous-jacents qui cherchent à reproduire le rendement du prix du lingot d'or.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus du fonds. Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., qui sont membres du groupe Sun Life. Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens et Canadiennes des solutions de placement diversifiées qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Placements mondiaux Sun Life allie la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le site placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,62 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

