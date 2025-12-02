Wealth Professional souligne l'incidence de femmes dirigeantes dans le secteur financier canadien et leur contribution à l'innovation et à la croissance

TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Des femmes remarquables continuent de façonner le secteur financier canadien et la Sun Life est fière d'annoncer qu'Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada, a reçu un prix Top 50 Leading Women in Wealth de Wealth Professional. Cette reconnaissance souligne l'excellence de dirigeantes à l'avant-garde qui contribuent grandement au secteur des services financiers.

« L'engagement inébranlable d'Oricia à offrir des produits de placement qui sécurisent le patrimoine pour des générations de Canadiens et Canadiennes est sans pareil, a déclaré Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente, Sun Life Canada. Ce prix témoigne de sa vision audacieuse et de son leadership dans l'implantation d'une culture fondée sur l'innovation et l'excellence à Placements mondiaux Sun Life. »

En tant que première femme à la présidence de la société, Oricia mène une stratégie ambitieuse visant à positionner Placements mondiaux Sun Life comme le plus important gestionnaire canadien de fonds axés sur une date d'échéance. L'actif géré de la société est passé à plus de 61 milliards de dollars sous sa direction, Placements mondiaux Sun Life proposant aux investisseurs individuels et institutionnels des solutions de placements variées. Oricia transforme et redéfinit la façon dont les gens au Canada investissent en vue de la retraite, que ce soit grâce au lancement de la première série FNB ou à l'introduction de nouveaux fonds distincts novateurs.

« C'est un honneur d'être reconnue aux côtés de tant de femmes talentueuses de notre secteur, a fait savoir Oricia. Je me sens privilégiée de faire partie d'une organisation si déterminée dans son engagement à l'égard de sa clientèle et d'un avenir financier solide. C'est inspirant de travailler avec des collègues qui se soucient sincèrement d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir un futur plus radieux. »

Il y a quinze ans, Placements mondiaux Sun Life a été fondée à titre d'émetteur de produits et de fournisseur de solutions pour allier la solidité de la Sun Life à des capacités de premier ordre en solutions multiactifs. Depuis sa création, la société a célébré de nombreuses étapes clés. Elle est notamment devenue l'un des principaux gestionnaires d'actifs pour les régimes à cotisations déterminées et s'est entourée de sous-conseillers comme la MFS Investment Management et Gestion SLC pour offrir des catégories d'actifs publics et alternatifs aux Canadiens et Canadiennes.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,62 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life. Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens et Canadiennes des solutions de placement diversifiées qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Placements mondiaux Sun Life allie la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la Sun Life, à des gestionnaires d'actifs de classe mondiale à l'échelle du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

