TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Environ une personne sur cinq au Canada n'a pas de prestataire de soins de santé primaires, et les femmes et familles à faible revenu ont encore plus de difficultés à accéder à des services de santé essentiels1. Pour aider plus de gens au pays à obtenir les soins dont ils ont besoin, la Sun Life lance un programme visant à offrir des soins de santé virtuels à des collectivités mal desservies partout au Canada.

Combler l’écart en matière de soins. (Groupe CNW/Financière Sun Life Canada)

Grâce à des partenariats avec Centraide du Grand Montréal, Familles Canada et United Way Greater Toronto, plus de 10 000 personnes participant au programme recevront sans frais l'accès à des soins de santé par l'entremise de Dialogue. Dialogue est la principale plateforme de soins de santé virtuels et de mieux-être au Canada, qui offre un accès abordable et sur demande à des soins de qualité.

« Appuyer la santé et le bien-être financier des populations mal desservies permet de bâtir des collectivités solides et résilientes, a souligné Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente, Sun Life Canada. Ces partenariats vont au-delà d'un simple don. Il s'agit de donner aux gens plus d'options pour profiter d'un accès rapide à des soins de qualité. Cela s'inscrit directement dans notre raison d'être : aider les Canadiens et Canadiennes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. »

La Sun Life repense l'appui qu'elle apporte aux collectivités du pays sur le plan des services de soutien et des dons en argent. Cet appui prend la forme de soins de santé virtuels, mais aussi d'un don de 500 000 $ pour soutenir des programmes dans les collectivités axés sur l'éducation à l'alimentation, les initiatives liées à l'activité physique, les ressources en gestion des finances, et d'autres programmes spécialement conçus pour les femmes et les familles à faible revenu.

Ce programme fait partie du plan de durabilité à l'échelle mondiale de la Sun Life et plus largement du Projet Passerelles. Celui-ci vise à répondre aux besoins de populations mal desservies dans des collectivités régionales grâce à de nouveaux produits et services novateurs, à la philanthropie, à la protection des intérêts et au leadership éclairé. La Sun Life prévoit verser 75 millions de dollars à des causes qui appuient des groupes mal desservis d'ici 2030 dans le cadre de son Projet Passerelles.

____________________________________ 1 https://www.cmaj.ca/content/195/16/E592 (en anglais)

Citations de Dialogue et de partenaires de la collectivité

« L'accès aux soins de santé ne se limite pas au traitement des maladies - il faut aussi donner aux gens les moyens d'améliorer leur vie. Lorsque nous éliminons les obstacles aux soins, nous ne faisons pas que gérer des maladies, nous créons des communautés plus saines, a déclaré le Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue. Ce partenariat garantira que plus de personnes auront accès facilement à des soins quand elles en auront besoin. »

« À Centraide du Grand Montréal, nous sommes profondément engagés à soutenir les populations vulnérables et à renforcer le tissu social de nos communautés. L'initiative de la Sun Life visant à réduire les inégalités d'accès aux soins grâce à la télémédecine témoigne d'un engagement remarquable envers la réduction des inégalités. En rendant les soins virtuels accessibles aux personnes les plus à risque, nous améliorons non seulement la santé individuelle, mais nous renforçons également la résilience et la vitalité de l'ensemble de notre société », a déclaré Julie Gagné, présidente et directrice générale par intérim de Centraide du Grand Montréal.

« Ce partenariat avec la Sun Life permettra aux spécialistes en soutien familial de partout au Canada d'offrir des programmes vitaux qui aideront les familles à faire des choix informés en matière de nutrition, d'activité physique et de gestion de budget, a indiqué Melissa McGuirk McNeil, directrice générale par intérim de Familles Canada. En offrant l'accès à la plateforme de soins virtuels de Dialogue et en finançant des programmes cruciaux, nous ne répondons pas seulement aux besoins immédiats en matière de santé, mais nous favorisons également le bien-être financier à long terme. Les effets que cela pourrait avoir pour les personnes participant à nos programmes sont vraiment enthousiasmants. »

« United Way Greater Toronto est ravie de collaborer avec la Sun Life dans le cadre de cette initiative, a déclaré Heather McDonald, présidente et cheffe de la direction de United Way Greater Toronto. En offrant des soins de santé virtuels sans frais aux personnes participant à nos programmes, nous franchissons une étape importante vers la réduction des inégalités en matière de santé dans notre région. Ce programme s'aligne avec notre mission de créer des possibilités de vie meilleure pour tous les membres de nos collectivités. »

