TORONTO, le 1 déc. 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au Canada des débentures à taux variable différé de 4,56 % non garanties subordonnées de la série 2025-2 venant à échéance en 2040, et représentant un capital pouvant atteindre 1 milliard de dollars (les « débentures »). La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 3 décembre 2025. Le produit net de ce placement sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment l'acquisition des participations restantes des sociétés liées de Gestion SLC (BentallGreenOak et Crescent Capital Group LP) de la Compagnie, des investissements dans les filiales, le remboursement de créances et d'autres investissements stratégiques.

On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus, datés du 17 mars 2025. Ces documents sont déjà accessibles, ou ils le seront prochainement, dans le profil de la Financière Sun Life inc. sur SEDAR+, à l'adresse https://www.sedarplus.ca. Cette émission de débentures s'inscrit dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et la Banque Scotia. Il est prévu que le produit de cette offre puisse s'inscrire dans les fonds propres de catégorie 2.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu'elle a été modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières de quelque État américain que ce soit. Par ailleurs, elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent i) les énoncés concernant l'offre, notamment la clôture de l'offre et l'utilisation du produit de l'offre; ii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « intention », « prévoit », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 1 décembre 2025, font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce qui touche des événements futurs, et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 sous la rubrique « Énoncés prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 sous la rubrique « Facteurs de risque », dans le rapport de gestion intérimaire de la Compagnie pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025 sous la rubrique « Gestion du risque », ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au https://www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,62 T$.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

