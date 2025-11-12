Les récentes transactions de souscription de rentes sans rachat des engagements de la Sun Life garantissent les prestations de retraite de plus de 700 anciens employés et employées de Fraser Papers Inc.

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé la conclusion de deux transactions de souscription de rentes sans rachat des engagements totalisant 114 millions de dollars avec le conseil d'administration des deux régimes à risques partagés du Nouveau-Brunswick pour les anciens employés et employées de Fraser Papers Inc.

Conclue avec l'aide du cabinet Paul Chang Consulting, cette entente marque un tournant et élimine toute incertitude pour les anciens employés et employées de Fraser Papers, dont les prestations de retraite étaient incertaines depuis que l'entreprise s'était placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en 2009. La nouvelle entente permet la fermeture des deux régimes à risques partagés et met fin au processus lié à la LACC pour les participants et participantes de ces régimes.

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à garantir les prestations des participants et des participantes des régimes de Fraser Papers, a déclaré Mathieu Tessier, vice-président, relations avec la clientèle et innovation, Solutions prestations déterminées, Sun Life. Cette transaction témoigne de notre engagement à développer des solutions qui protègent les personnes retraitées, même dans les circonstances les plus difficiles. »

Ce partenariat a permis l'adoption d'une approche sur mesure maximisant les prestations et les options pour les participants et a exigé une collaboration minutieuse entre la Sun Life, les deux conseils d'administration et leur consultant.

« Les recommandations faites par Paul Chang Consulting à nos conseils d'administration nous ont permis d'obtenir les résultats souhaités pour les participants et participantes du régime, de manière rapide et efficace, explique Paul McKinley, président du conseil du régime de retraite des salariés de Fraser Papers. Nous avons aimé la coopération et la flexibilité dont la Sun Life a fait preuve tout au long du processus. »

À l'avenir, la Sun Life s'assurera du versement ininterrompu des rentes mensuelles. Les participants et participants du régime auront ainsi l'esprit tranquille et une meilleure sécurité financière.

En plus de garantir les prestations de retraite des anciens employés et employées de Fraser Papers, cette transaction témoigne du leadership de la Sun Life sur le marché du transfert des risques liés aux régimes de retraite. Depuis 2008, plus de 70 G$ en obligations liées à des régimes de retraite ont été transférés à des assureurs, ce qui reflète l'innovation et la croissance soutenue dans le secteur. Durant ces 17 années, les obligations transférées à la Sun Life ont atteint 22 G$, ce qui a permis à l'entreprise de se positionner comme cheffe de file du marché1. La Sun Life offre des solutions novatrices et adaptées qui sont avantageuses à la fois pour les promoteurs et les participants et participantes des régimes. Elle poursuit ainsi son engagement à aider ses Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

1 Part de marché, selon une évaluation de la Life Insurance Marketing and Research Association (la « LIMRA »), pour le cumul annuel au quatrième trimestre de 2024.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif géré de la Sun Life s'élevait à 1,62 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

SOURCE Financière Sun Life inc.