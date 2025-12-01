Les participants et participantes de régimes collectifs d'épargne-retraite qui combinent confiance et connaissances épargnent généralement 86 % de plus que les gens dont la confiance et la littératie sont faibles

30 % des participants et participantes affichent à la fois une grande confiance et de solides connaissances financières

Les femmes versent 21 % moins d'argent que les hommes aux régimes collectifs de retraite

TORONTO, le 1 déc. 2025 /CNW/ - Un nouveau rapport de la Sun Life révèle un « paradoxe de la confiance » dans la façon dont les gens au pays abordent la planification de la retraite et les décisions de placement. Le rapport Perspectives des participants et participantes : mesures et motivations montre que la confiance financière, et pas seulement les connaissances financières, joue un rôle essentiel dans l'épargne-retraite. Les données, recueillies par Ipsos au nom de la Sun Life, offrent des perspectives précieuses sur les attitudes et comportements de plus de 1 900 personnes sondées qui participent à un régime d'épargne au travail auprès de la Sun Life au Canada.

Voici les principales conclusions du rapport :

La puissance de la confiance. Les épargnants très confiants mettent de côté 64 % de leur revenu en plus que les personnes moins confiantes, tandis que les personnes ayant de plus grandes connaissances financières n'ont épargné que 12 % de plus que celles dont les connaissances sont plus faibles.

Confiance et littératie financière : le duo dynamique. Environ un tiers (30 %) des personnes sondées ont à la fois une grande confiance et une forte littératie financière. Elles épargnent près de 4 fois leur revenu, tandis que ce chiffre tombe à 2,1 fois pour les personnes dont la confiance et la littératie sont faibles - une différence de près de 86 %.

Différences marquées selon le genre. Les hommes sont plus susceptibles d'être des investisseurs très confiants, tandis que les femmes ont tendance à être plus prudentes. Les femmes versent 21 % moins d'argent que les hommes aux régimes de retraite collectifs, malgré le fait qu'elles doivent généralement financer des retraites plus longues avec moins d'épargne et qu'elles aient davantage de problèmes de santé. Fait notable, 36 % des femmes évitent également les conseils financiers en raison d'une épargne insuffisante, ce qui perpétue un cycle qui mine l'accumulation de patrimoine à long terme.

Les données dévoilent également un autre aspect préoccupant : l'écart en matière de conseils. En effet, les investisseurs les plus confiants et les mieux informés sont plus susceptibles de travailler avec des conseillers financiers, tandis que les investisseurs prudents - qui pourraient bénéficier le plus de conseils professionnels - sont plus susceptibles de se tourner vers leurs amis et leur famille pour des conseils.

« Une différence de 86 % en matière d'épargne, c'est alarmant, a déclaré Dave Jones, vice-président principal, régimes collectifs de retraite, Sun Life. Ce paradoxe de la confiance n'est pas qu'une simple statistique, c'est un signal d'alarme. Nous devons aller plus loin que l'éducation et aider les Canadiens et Canadiennes à acquérir la confiance nécessaire pour prendre le contrôle de leur avenir financier. »

Le rapport a également révélé que les régimes d'épargne-retraite au travail sont devenus une base financière essentielle - plus de la moitié (52 %) des personnes sondées déclarent qu'elles comptent sur les régimes d'épargne au travail comme principale source de revenu de retraite. Dans ce contexte, il est possible d'améliorer les régimes d'épargne au travail pour en tirer le maximum :

90 % des personnes sondées cotisent suffisamment pour obtenir la pleine cotisation complémentaire de leur employeur, ce qui démontre la puissance de cette mesure incitative.

70 % des personnes sondées souhaitent avoir accès à des conseils financiers pour une planification globale de la retraite par l'intermédiaire de leur régime au travail.

Les fonctionnalités automatiques des régimes, comme l'adhésion automatique et l'augmentation automatique des cotisations, sont très appréciées des personnes sondées - près de 80 % d'entre elles expriment leur intérêt pour ces options.

« Les régimes d'épargne au travail comblent un écart crucial pour la sécurité financière à long terme des Canadiens et Canadiennes. Une conception simplifiée, une communication ciblée, des stratégies et des conseils financiers accessibles font une différence mesurable. Les employeurs ont l'occasion de stimuler la confiance et la littératie financières en jouant un rôle essentiel pour aider les Canadiens et Canadiennes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain », a déclaré M. Jones.

Lisez le rapport complet pour en savoir plus sur les perspectives, les motivations et les comportements de plus de 1 900 personnes sondées qui participent aux régimes de la Sun Life.

Le rapport présente les conclusions d'un sondage réalisé par Ipsos au nom de la Sun Life entre le 21 juillet et le 11 août 2025. Au total, Ipsos a interrogé 1 981 participantes et participants âgés de 25 à 75 ans sur la base d'un échantillon fourni par la Sun Life.

