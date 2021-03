MONTRÉAL, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Mis en place en 2009, le Plan lumière du Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) constitue une composante centrale, voire une activité phare du centre-ville de Montréal. Pour continuer d'offrir ce cadre d'accueil exceptionnel pour la tenue de festivals et d'assurer une expérience touristique à la hauteur de ce que proposent les grands centres urbains à l'international, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui l'attribution d'une contribution non remboursable de 2,5 M$ au PQDS.

Le projet, qui consiste à doter le Quartier des spectacles (QDS) d'un nouveau Plan lumière, se déploiera à partir de nouveaux équipements et d'une plateforme technologique enrichie et étendue. Il permettra de développer de nouvelles scénographies et signatures lumineuses, en plus de mettre à jour et de renouveler le parc d'équipements du PQDS. La contribution de DEC portera sur l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie comme des éclairages scénographiques, des signatures lumineuses, des équipements scénographiques, des systèmes de projection, des serveurs vidéo et des réseaux de contrôle scénographiques.

Compte tenu des impacts de la pandémie et de la volonté de soutenir le développement des attraits importants de la métropole, cet appui du gouvernement du Canada contribuera à relancer le centre-ville de Montréal, en plus de renouveler son positionnement et son image. La mise en valeur du QDS, pivot d'innovation et de diffusion des disciplines artistiques dans l'espace public, permettra de miser sur les forces et les opportunités locales, notamment dans les secteurs touristiques, culturels et créatifs, dont les retombées sur le dynamisme économique sont indéniables. Ce projet permettra, en fonction des consignes de santé publique, d'accroître l'achalandage et le taux de fréquentation des commerces et des restaurants et permettra aussi, quand ce sera approprié de le faire, d'attirer et d'éblouir les visiteurs, ce qui contribuera au rayonnement de la ville.

Citations

« Les centres urbains de partout au pays ont été durement affectés par la pandémie. Montréal, locomotive économique du Québec, avait une performance économique extrêmement solide avant la crise. Comme gouvernement, on veut préserver cette vitalité. Ce projet s'inscrit parfaitement dans une perspective de relance des secteurs culturels, touristiques et économiques du centre-ville montréalais. Il donnera un nouveau souffle à l'économie montréalaise. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Cet appui important de Développement économique Canada pour les régions du Québec pour le Plan lumière du Partenariat du Quartier des spectacles nous permettra d'animer d'autant plus le territoire du Quartier de façon à assurer pleinement une relance du centre-ville de Montréal et de voir à retrouver la vitalité économique, culturelle et touristique de la métropole. Nous voulons offrir un centre-ville vibrant, attractif et sécuritaire pour les Montréalais, les visiteurs, commerçants, festivals et événements qui font sa renommée à l'international. »

Éric Lefebvre, directeur général, Partenariat du Quartier des spectacles

Faits en bref

Le Partenariat du Quartier des spectacles a été créé en 2003. Son mandat consiste à gérer les espaces publics du QDS, à assurer la diffusion d'une programmation culturelle à l'année et à en maintenir les actifs, de même qu'à assurer la promotion du Quartier comme destination touristique internationale. Devenu lieu iconique, le QDS représente un élément clé de la signature de Montréal.

L'honorable Mélanie Joly est la ministre responsable des six agences de développement économique régional, dont DEC.

est la ministre responsable des six agences de développement économique régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]