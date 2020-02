Un appui à la mission de deux centres collégiaux de transfert de technologie du Collège de Maisonneuve

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) sont des établissements affiliés au réseau collégial du Québec qui ont pour mission d'exercer des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et de diffusion d'information dans un domaine particulier. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation de projets d'innovation technologique et sociale, ainsi qu'à l'implantation et à la diffusion de l'innovation, au sein d'entreprises et d'organismes.

L'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA) et le Centre d'études des procédés chimiques du Québec (CÉPROCQ), deux centres de recherche affiliés au Collège de Maisonneuve, seront mieux outillés pour réaliser leur mandat grâce à un appui du gouvernement du Canada qui a permis l'acquisition de nouveaux équipements technologiques.

Innovation et écologisation des procédés

Face aux pressions grandissantes à l'égard de leur empreinte environnementale, les entreprises manufacturières considèrent de plus en plus les procédés écologiques comme leviers d'innovation et axes prioritaires de développement.

Depuis 1996, le CÉPROCQ aide les entreprises à convertir leurs idées novatrices en solutions économiquement viables et respectueuses de l'environnement. Plus spécifiquement, depuis déjà 20 ans, le CÉPROCQ fait la promotion de l'usage de solvants verts tels que les fluides supercritiques et le remplacement des solvants toxiques afin de mettre de l'avant les technologies d'extraction vertes. Les nouveaux équipements spécialisés acquis par le CÉPROCQ lui permettront de répondre à la demande des marchés.

Le secteur de la transformation des aliments est également en constante évolution. Qu'il s'agisse des récents accords commerciaux qui, bien qu'ils procurent de nouveaux débouchés, amènent aussi de nouveaux concurrents pour les entreprises québécoises, ou qu'il s'agisse des exigences des consommateurs concernant la salubrité des aliments et l'empreinte environnementale des produits, les entreprises du secteur doivent miser sur l'innovation.

L'ITEGA, créé en 2007, développe et partage avec des partenaires industriels des pratiques innovantes en emballage et en procédés alimentaires. L'Institut a acquis des équipements répondant aux besoins croissants et changeants dans l'appui aux procédés de conservation, de conditionnement et de traitement des produits alimentaires et des emballages.

Près d'un demi-million du gouvernement du Canada

Pour poursuivre leur mission et s'adapter à leurs marchés, L'ITEGA et le CÉPROCQ ont bénéficié de contributions non remboursables totalisant 469 610 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, lors d'une visite au Collège de Maisonneuve.

Citations

« Je suis fière que notre gouvernement croit en l'innovation et participe à l'acquisition de nouveaux équipements technologiques qui bénéficieront autant au Collège de Maisonneuve et à ses élèves qu'aux deux centres de recherche affiliés au Collège. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Hochelaga ainsi que pour l'ensemble de l'Est de Montréal. »

-- Soraya Martinez Ferrada députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« En plus de contribuer au développement économique de leur région respective et du Québec en général dans leurs secteurs d'expertise, les CCTT assurent une meilleure adéquation entre les besoins de main-d'œuvre et la formation spécialisée. Le gouvernement du Canada mise beaucoup sur l'innovation comme vecteur de croissance économique et, dans cette optique, nous soutenons la recherche scientifique et le transfert de technologies. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Par l'intermédiaire de ses CCTT, le Collège de Maisonneuve soutient les entreprises québécoises qui souhaitent innover et se démarquer; grâce à la contribution de DEC, les équipes du CEPROCQ et de l'ITEGA pourront contribuer encore plus significativement à l'essor des entreprises québécoises par le développement de procédés de technologie propre et d'emballages alimentaires innovants. »

-- Malika Habel, directrice générale, Collège de Maisonneuve

Faits en bref

Actuellement, 59 CCTT, répartis dans 15 régions du Québec, sont en activité. Ces centres sont réunis au sein d'un réseau nommé Synchronex.

Une visite virtuelle du CÉPROCQ et de l'ITEGA du Collège de Maisonneuve est disponible.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

L'honorable Mélanie Joly est responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC.

est responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Alexander Cohen, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]