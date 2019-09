Trois organisations bonifient leur offre touristique grâce au soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,6 M$ dans les projets de Destination Sept-Îles Nakauinanu, de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré et de la MRC Le Domaine-du-Roy.

Le développement économique à long terme des régions du Québec passe par l'investissement dans les collectivités. Les communautés doivent avoir accès aux équipements collectifs dont elles ont besoin pour dynamiser leur économie et demeurer attractives.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, annonce son intention d'attribuer des contributions non remboursables qui pourraient totaliser jusqu'à 4 664 963 dollars à Destination Sept-Îles Nakauinanu, à la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré et à la MRC Le Domaine-du-Roy, au nom des trois MRC du Lac-Saint-Jean.

Grâce à ce soutien financier du gouvernement du Canada, ces organisations doteront leur communauté de nouveaux équipements collectifs et bonifieront l'offre touristique de leur région.

Plus précisément, Destination Sept-Îles Nakauinanu (DSIN), qui positionne et promeut Sept-Îles comme destination touristique auprès des lignes de croisières internationales, comptera sur un appui de 991 000 $ pour la construction et l'aménagement d'un pavillon d'accueil permanent.

De son côté, la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui soutient le développement touristique et économique de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, bénéficiera d'un appui de 673 963 $ pour construire un pavillon d'accueil pour les touristes et les croisiéristes et une place multifonctionnelle vouée à Ia tenue d'événements et d'animations culturelles, en plus d'offrir un espace pour accueillir un marché public qui mettra en valeur les produits du terroir.

Finalement, les trois MRC du Lac-Saint-Jean (Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Le Domaine-du-Roy) pourront améliorer et bonifier la Véloroute des Bleuets sur leurs territoires respectifs afin d'en assurer la pérennité grâce à un soutien de 3 M$.

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les laboratoires et dans les grandes villes : elle se manifeste dans tous les secteurs et dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi les agences de développement régional jouent un rôle clé pour aider les organismes et les entreprises à transformer leurs idées en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. En investissant dans les infrastructures qui dynamisent l'écosystème touristique et l'attractivité des régions, le gouvernement du Canada favorise le développement économique des collectivités du Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Canada souhaite doter les communautés des équipements dont elles ont besoin pour se développer à long terme. En appuyant les projets d'infrastructures économiques comme ceux annoncés aujourd'hui, le gouvernement du Canada soutient des organisations qui trouvent des façons originales de mettre en valeur leur région, qui en rehaussent les attraits distinctifs et qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici. »

L'honorable François- Philippe Champagne, député de Saint-Maurice--Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

