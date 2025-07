OTTAWA, ON, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la direction de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et des PDG d'entreprises qui en sont membres.

Le premier ministre Carney et les dirigeants ont discuté des négociations en cours avec les États-Unis et du travail à faire pour conclure un accord d'ici le 21 juillet 2025. Ils ont discuté des répercussions sur le secteur ainsi que de la nécessité de mettre en place une chaîne d'approvisionnement conçue au Canada et de diversifier nos partenariats commerciaux.

Le premier ministre a mis en relief les mesures prises par le gouvernement fédéral pour protéger les travailleurs et les entreprises du secteur canadien de l'automobile contre des droits de douane injustes, ainsi que les ajustements tarifaires qui seront effectués le 21 juillet en fonction du déroulement des négociations. Le premier ministre Carney a affirmé que l'objectif du gouvernement consiste toujours à conclure le meilleur accord possible pour les travailleurs et les industries du Canada.

Les dirigeants ont également discuté des possibilités de rendre le secteur canadien de l'automobile plus durable et compétitif face à l'évolution des relations commerciales, des conditions du marché et des chaînes d'approvisionnement.

