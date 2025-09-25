VANCOUVER, BC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Depuis des générations, les communautés autochtones entretiennent des liens étroits avec les côtes canadiennes. Dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux, le gouvernement du Canada accorde des fonds aux communautés autochtones côtières du sud de la Colombie-Britannique pour mieux comprendre et réduire le bruit sous-marin causé par les navires, et protéger le milieu marin.

Le ministre des Transports et Leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui un financement de 2,8 millions de dollars, accordé dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux. Ce financement profitera à sept communautés autochtones situées le long de la voie de navigation du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain. Cette initiative importante appuie des activités de mesure du bruit sous-marin dans les territoires locaux et a comme objectif de réduire les perturbations acoustiques subies par les mammifères marins en voie de disparition. Approfondir notre compréhension de l'environnement et des écosystèmes du Canada nous permet de renforcer notre économie, tout en protégeant les mammifères marins en voie de disparition.

Citation

« Avec des programmes comme l'Initiative pour des navires silencieux, nous appuyons nos partenaires autochtones et faisons progresser la conservation des épaulards résidents du Sud. Ces efforts aident à faire en sorte que la réalisation de projets responsables puisse renforcer l'économie canadienne tout en protégeant nos écosystèmes marins. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et Leader du gouvernement à la Chambre des communes

Faits en bref

Sept communautés autochtones recevront un financement, notamment la Première Nation de Tsartlip, la Nation de Malahat, la tribu des Penelakut, la Première Nation de Stz'uminus, la Première Nation Snuneymuxw, la Première Nation des T'Sou-ke et la Première Nation de Halalt. Les communautés bénéficiaires utiliseront ces fonds pour se donner les moyens scientifiques et l'expertise nécessaires afin de mesurer et de surveiller les répercussions du bruit sous-marin des navires dans la région.

Lancée en 2019, l'Initiative pour des navires silencieux de Transports Canada représente un investissement important visant à faire progresser les technologies, les conceptions de navires, les modernisations et les pratiques opérationnelles les plus prometteuses pour rendre les navires plus silencieux. Elle s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre le bruit sous-marin des navires et à protéger le milieu marin.

à lutter contre le bruit sous-marin des navires et à protéger le milieu marin. L'Initiative pour des navires silencieux fait partie d'une série de mesures d'accommodation qui ont été mises en place pour répondre aux préoccupations des groupes autochtones dont les territoires sont situés aux abords de la voie de navigation du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain .

