OTTAWA, ON, le 24 déc. 2025 /CNW/ - « Dans un monde qui change rapidement, de plus en plus divisé et incertain, la période des Fêtes est une occasion de ralentir, de réfléchir et de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment.

C'est une période de joie pour les familles, et j'espère que vous trouverez le temps de vous reposer, de renouer avec vos proches et de célébrer avec ceux et celles que vous aimez le plus.

Pour les chrétiens, Noël revêt une signification particulière : c'est le moment de célébrer la naissance de Jésus, de se réjouir de la lumière qu'il apporte et de s'engager à nouveau à suivre son exemple de service, de pardon et de générosité.

La période des Fêtes rappelle aux Canadiens et aux Canadiennes de toutes les traditions que l'espérance peut succéder au désespoir et qu'après les ténèbres vient la lumière.

Même si cette année a apporté plus que sa part de défis à notre pays, elle nous a également rappelé que nous avons la chance de faire partie d'une nation extraordinaire, généreuse et bienveillante.

Nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis. Lorsque nous veillons les uns sur les autres. Lorsque nous prenons soin les uns des autres.

Joyeux Noël, Canada, de ma famille à la vôtre. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]