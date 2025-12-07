OTTAWA, ON, le 7 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée de l'aviation civile internationale.

« À l'occasion de la Journée de l'aviation civile internationale, le Canada se joint à la communauté aéronautique mondiale pour reconnaître le rôle essentiel que joue le transport aérien en reliant les gens, les économies et les cultures à travers le monde.

L'aviation internationale soutient la prospérité mondiale et favorise un transport aérien sécuritaire, efficace et durable, et le Canada a joué un rôle central à cet égard. En tant que membre fondateur de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), il y a plus de 80 ans, nous avons toujours soutenu l'OACI et sa mission d'élaboration des normes les plus élevées pour l'aviation civile mondiale.

C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons l'OACI à Montréal, la capitale mondiale de l'aviation civile. L'aviation et l'aérospatiale sont des moteurs économiques clés au Canada, contribuant des milliards de dollars à notre économie et soutenant des centaines de milliers de bons emplois.

Le Canada continuera de travailler avec l'OACI et d'autres États membres pour réduire les émissions provenant du transport aérien, améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, assurer un espace aérien plus sûr au-dessus ou à proximité des zones de conflit et soutenir les victimes d'accidents d'avion et leurs familles. Le Canada appuie aussi activement l'initiative Aucun pays laissé de côté de l'OACI.

En septembre 2025, un nombre record d'États membres se sont réunis à Montréal pour la 42e Assemblée de l'OACI, qui a été un succès. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre et de renforcer notre collaboration et notre coopération stratégiques au cours des prochaines années. »

