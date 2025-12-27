HALIFAX, NS, le 27 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Carney a accueilli le président Zelenskyy à Halifax, marquant la deuxième visite du président au Canada cette année. L'Ukraine est en première ligne de la lutte entre la démocratie et l'autoritarisme. La rencontre arrive à un moment crucial de cette terrible guerre, alors que les efforts et les forces combinés des États-Unis, de l'Ukraine, des alliés européens et du Canada créent les conditions visant à instaurer une paix juste et durable.

Depuis l'invasion à grande échelle par la Russie, ni provoquée ni justifiée, le Canada a fourni près de 22 milliards de dollars en aide multiforme à l'Ukraine, dont plus de 12 milliards de dollars en soutien financier direct, ce qui fait du Canada l'un des plus importants contributeurs aux efforts de relance et de reconstruction de l'Ukraine. Alors que le peuple ukrainien doit affronter un autre hiver d'agression russe, le Canada demeure résolument aux côtés de l'Ukraine.

Dans l'esprit du soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine, le premier ministre a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures visant à soutenir une paix juste et durable. Le Canada annonce un engagement additionnel de 2,5 milliards de dollars pour l'Ukraine, comprenant notamment :

Un financement qui permettra au Fonds monétaire international d'accorder à l'Ukraine un financement additionnel de 8,4 milliards de dollars dans le cadre d'un programme de financement élargi.

La participation du Canada à une suspension prolongée et élargie du service de la dette de l'Ukraine, pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars en 2025-2026.

Une garantie de prêt pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars en 2026 en faveur de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la Banque mondiale, afin de soutenir la reconstruction de l'Ukraine.

Une garantie de prêt pouvant atteindre 322 millions de dollars en 2026 en faveur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, afin de soutenir les importations de gaz de l'Ukraine et de renforcer sa sécurité énergétique.

À Halifax, le premier ministre Carney et le président Zelenskyy ont tenu une rencontre bilatérale pour discuter des plus récents développements liés aux pourparlers de paix en cours. Le premier ministre a réitéré le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine.

Le premier ministre et le président ont également pris part à un appel avec des dirigeants européens afin de faire progresser les efforts conjoints visant à renforcer la sécurité et la relance de l'Ukraine. Par l'entremise de la Coalition des volontaires et d'autres partenariats, le Canada travaille à l'établissement d'une paix juste et durable qui permettra de réunir les enfants avec leurs familles, d'assurer la prospérité pour le peuple ukrainien, de renforcer les forces de l'Ukraine et de dissuader la Russie de menacer de nouveau la paix et la sécurité de l'Ukraine ou de l'Europe.

« Lorsque je me suis tenu aux côtés du président Zelenskyy à Kyiv à l'occasion de la fête de l'Indépendance de l'Ukraine cette année, j'ai clairement indiqué que le Canada soutiendra l'Ukraine tout au long de cette terrible guerre et lorsque la paix régnera enfin. C'est pourquoi le Canada a annoncé un nouveau soutien à l'Ukraine, non seulement pour contribuer à mettre fin à cette guerre, mais aussi pour aider le peuple ukrainien à se relever et à reconstruire. Le Canada se tient aux côtés de l'Ukraine, parce que son combat - la liberté, la démocratie et la souveraineté - est aussi le nôtre. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

