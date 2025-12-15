OTTAWA, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La négociation de nouveaux accords sur le transport aérien avec différents pays améliore encore davantage les liaisons aériennes du Canada avec le reste du monde. Cela favorise la diversification des échanges commerciaux, renforce les chaînes d'approvisionnement, stimule le tourisme et contribue à la croissance économique de notre pays.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui que le Canada a conclu un nouvel accord sur le transport aérien avec la République d'Albanie.

Le nouvel accord permet :

Des liaisons régulières assurées par plusieurs compagnies aériennes entre le Canada et l'Albanie

Jusqu'à 14 vols de passagers par semaine et par pays

Jusqu'à 10 vols tout-cargo par semaine et par pays

Un accès à n'importe quel point sur le territoire de chaque pays

Les compagnies aériennes peuvent commencer à offrir des services dans le cadre de cet accord dès maintenant.

Citations

« Ce nouvel accord de transport aérien avec la République d'Albanie, dont l'économie figure parmi celles qui connaissent la croissance la plus rapide en Europe, ouvrira de nouvelles possibilités économiques pour nos deux pays. Cet accord renforcera également les liens entre nos peuples et améliorera la connectivité mondiale du Canada. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'accord sur le transport aérien entre le Canada et l'Albanie marque une étape importante dans le renforcement de nos relations bilatérales. Cet accord améliorera la connectivité aérienne, créera de nouvelles possibilités pour le tourisme et favorisera le rapprochement entre les populations, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de diversification commerciale du Canada. Pour le Canada, il aidera nos entreprises à accéder à un marché en pleine croissance en Europe du Sud-Est et soutiendra nos exportateurs dans leurs efforts pour atteindre de nouveaux clients à l'étranger. Ce partenariat reflète notre engagement continu à développer le commerce international et à établir des relations solides et mutuellement avantageuses dans le monde entier. »

L'honorable Maninder Sidhu

Ministre du Commerce international

Faits en bref

Les exportations canadiennes de marchandises vers l'Albanie ont atteint 85 millions de dollars en 2024.

Parmi les pays des Balkans non membres de l'UE, c'est vers l'Albanie que le Canada exporte le plus de marchandises.

Le gouvernement du Canada travaille continuellement à la conclusion de nouveaux accords et d'accords élargis sur le transport aérien pour améliorer la connectivité internationale du Canada et offrir davantage d'options aux voyageurs et voyageuses ainsi qu'aux expéditeurs.

Le Canada a conclu des accords sur le transport aérien ou des arrangements couvrant plus de 125 pays.

Le Canada prévoit que cet accord sur le transport aérien permettra à l'Albanie d'accueillir son premier vol transatlantique direct.

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]