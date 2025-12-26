OTTAWA, ON, le 26 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

Le premier ministre et le président ont discuté des derniers développements dans les pourparlers de paix en cours. Le premier ministre Carney a félicité, d'une part, le président Zelenskyy de ses efforts continus visant à assurer une paix juste et durable pour le peuple ukrainien et, d'autre part, les Ukrainiens de leur courage alors qu'ils affrontent un autre hiver marqué par l'agression russe.

Le premier ministre a affirmé l'engagement du Canada à l'égard de l'Ukraine tout au long de ces négociations et a souligné la nécessité de maintenir la pression sur la Russie pour qu'elle négocie. Par l'entremise de la Coalition des volontaires, le Canada continue de participer aux efforts conjoints en faveur de la sécurité et du rétablissement de l'Ukraine.

Le premier ministre et le président ont convenu de rester en contact étroit et régulier.

