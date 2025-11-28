LONDRES, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Dotées du plus long littoral du monde et de ports d'escale dans les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, les océans Atlantique, Pacifique et Arctique, les zones marines et côtières sont importantes pour le gagne-pain et le mode de vie des Canadiens et des Canadiennes.

Le Canada a été réélu aujourd'hui au Conseil de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour le mandat de 2026-2027. Cela démontre le leadership du Canada au sein de l'Organisation et son rôle dans la promotion d'un secteur maritime mondial sécuritaire, sûr et durable sur le plan environnemental.

Organisme spécialisé des Nations Unies, l'OMI est l'autorité mondiale chargée d'établir des normes pour la sécurité, la sûreté et la performance environnementale du transport maritime international. Le Canada respecte les conventions internationales élaborées par l'OMI, comme la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). La participation active du Canada à l'OMI est essentielle au maintien et à l'élaboration d'un cadre réglementaire international qui reflète les intérêts du Canada en matière de sécurité des navires et des gens de mer, en misant sur les technologies émergentes, en renforçant le commerce international et les chaînes d'approvisionnement, et en protégeant l'environnement.

Le Canada contribue grandement à faire avancer les priorités de l'OMI, notamment en s'attaquant à la pollution par les navires, en collaborant sur des questions liées aux eaux arctiques et polaires, en appuyant l'égalité entre les sexes et la diversité dans la main-d'œuvre du secteur maritime et en protégeant le bien-être des gens de mer.

Citations

« Le Canada est honoré de se voir confier une fois de plus un siège au Conseil de l'Organisation maritime internationale. Par cette réélection, le Canada réaffirme son engagement continu à l'égard de la sécurité, de la sûreté, de la gestion environnementale et de la croissance inclusive dans le secteur maritime international. Le Canada se réjouit à l'idée de continuer à travailler avec ses partenaires de l'OMI pour rendre le commerce maritime plus sécuritaire, plus propre et plus résilient pour les générations actuelles et futures. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le Canada est fier d'être réélu au Conseil de l'Organisation maritime internationale (catégorie B) et se réjouit à la perspective de poursuivre son travail à l'OMI à Londres, au Royaume-Uni. En tant que membre participant à des conventions clés comme la SOLAS, la MARPOL et la STCW, le Canada joue un rôle actif dans l'élaboration de règlements internationaux qui protègent l'environnement, renforcent le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement, et favorisent l'innovation. Nous continuerons de faire progresser des priorités comme la réduction de la pollution, l'amélioration de la coopération dans l'Arctique, la promotion de la diversité de la main-d'œuvre dans le secteur maritime et la protection du bien-être des gens de mer. »

L'honorable Ralph E. Goodale, C.P.

Haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni et représentant permanent du Canada auprès de l'OMI

Les faits en bref

Le Canada a été l'un des membres fondateurs de l'OMI et siège au Conseil depuis sa première réunion en 1959.

En 2022, par les ports et le transport maritime ont été acheminés près de 151 milliards de dollars d'exportations canadiennes vers les marchés mondiaux et 194 milliards de dollars d'importations totales du Canada en valeur.

Le transport maritime a contribué à hauteur de 1,95 milliard de dollars au produit intérieur brut de l'économie canadienne, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à 2021.

Lien connexe

