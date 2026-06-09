Tournée dans le Nord-du-Québec - Minéraux critiques et stratégiques, foresterie et main-d'œuvre : les ministres Drainville et Champagne Jourdain misent sur le Nord-du-Québec

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, ont conclu une tournée dans le Nord-du-Québec marquée par d'importantes annonces et des rencontres avec des acteurs clés du développement économique régional.

Cette tournée a notamment permis de réaffirmer l'engagement du gouvernement à faire du Québec une plaque tournante des minéraux critiques et stratégiques. À cette occasion, les ministres ont annoncé l'octroi d'un bloc d'énergie au projet minier Troilus. Il s'agit d'une étape déterminante pour la réalisation de ce projet qui contribuera à renforcer la position du Québec dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux stratégiques, dont le cuivre.

Les ministres ont également annoncé un investissement de près de 5 millions de dollars dans un projet de plus de 22 millions de dollars afin de développer une nouvelle formation de monteur de lignes au Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ). Une nouvelle cohorte d'étudiants débutera d'ailleurs prochainement. Le CFPBJ devient ainsi un pôle stratégique qui permet de répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre spécialisée et de soutenir le développement des infrastructures énergétiques dans la région.

Au cours de leur séjour, les ministres ont également rencontré les dirigeants de Chantiers Chibougamau et de Barrette-Chapais afin d'échanger sur les perspectives de développement du secteur forestier et sur les enjeux auxquels font face les entreprises qui participent à la vitalité économique du Québec. Le secteur forestier y joue un rôle déterminant, en générant plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, en soutenant le développement de nombreuses municipalités et en contribuant à l'occupation dynamique du territoire.

Citations :

« Le Nord-du-Québec joue un rôle stratégique dans l'avenir économique du Québec. Que ce soit par le développement des minéraux critiques et stratégiques, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée ou la vitalité de notre industrie forestière, nous avons tout intérêt à accompagner les projets qui créent de la richesse, des emplois de qualité et des retombées durables dans nos régions. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« La journée d'hier nous a permis d'aller directement sur le terrain à la rencontre de celles et ceux qui font avancer nos régions. Le Nord-du-Québec est un pilier de notre économie et un levier incontournable pour notre avenir. Par notre présence, nous réaffirmons toute l'importance que nous accordons aux acteurs de l'industrie forestière de même que le rôle essentiel des minéraux critiques et stratégiques dans le développement et la prospérité des régions. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Les annonces réalisées dans le cadre de cette tournée s'inscrivent dans les efforts du gouvernement pour appuyer des projets structurants dans les secteurs des ressources naturelles et de l'énergie ainsi qu'en matière de formation, afin de soutenir la création d'emplois et le développement économique du Nord-du-Québec. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Le projet minier Troilus rejoint la vision gouvernementale de la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031 : faire du Québec une véritable plaque tournante des minéraux critiques et stratégiques sur la scène internationale.

Les différentes phases de développement du site de formation de monteur de lignes ont nécessité des investissements de près de 22 millions de dollars, soit : 12 000 000 $ d'Hydro-Québec; 2 514 317 $ de la Société du Plan Nord; 2 433 485 $ du ministère de l'Éducation; 4 329 183 $ du Centre de services scolaire de la Baie-James; 500 000 $ de l'Administration régionale Baie-James.



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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Cell. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]