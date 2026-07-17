Investissement dans un secteur stratégique - Québec mise sur l'innovation en aérospatiale : 9,9 M$ pour un projet majeur chez Pratt & Whitney Canada

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annonce un financement de 9,9 millions de dollars à Pratt & Whitney Canada afin de soutenir un important projet de modernisation de ses installations de Longueuil.

Grâce à cet investissement, l'entreprise accroîtra les capacités industrielles de sa plus grande usine de fabrication, où près de 4 500 employés participent à la production de moteurs pour les plateformes d'aviation régionale, d'affaires, générale et d'hélicoptère.

Le projet contribuera également à consolider le savoir-faire québécois dans un secteur où le Québec figure déjà parmi les chefs de file mondiaux. Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par une hausse importante des investissements en aérospatiale et en défense, il permettra aussi au Québec de renforcer sa position dans une industrie stratégique et de saisir les occasions de croissance qui en découlent.

Citations :

« Le Québec fait partie des grands acteurs mondiaux en aérospatiale. Pour conserver cette position, il faut continuer d'investir dans l'innovation, les technologies de pointe et notre capacité manufacturière. En appuyant Pratt & Whitney Canada, on aide une entreprise bien ancrée chez nous à accroître sa productivité, à consolider des emplois hautement spécialisés et à renforcer toute la chaîne d'approvisionnement québécoise. C'est exactement le genre de projets qui permettent au Québec de demeurer un leader mondial dans un secteur économique stratégique. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Cet investissement stratégique à Longueuil renforce notre capacité industrielle et nous permet de mieux soutenir nos clients et de répondre à la demande mondiale croissante pour nos produits. Cela consolide également notre rôle de longue date comme pilier de l'écosystème aérospatial du Québec et acteur important de l'aviation canadienne. »

Satheeshkumar Kumarasingam, président de Pratt & Whitney Canada

Faits saillants :

L'aide financière est accordée sous forme de prêt en vertu du volet 2 du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Représentant plus de 230 entreprises, six maîtres d'œuvre de calibre mondial et plus de 43 000 emplois qualifiés, l'industrie aérospatiale québécoise est l'une des plus diversifiées au monde.

Le Québec compte plus de 430 entreprises actives dans le marché de la défense. À cela s'ajoutent plus de 900 entreprises (majoritairement des PME) et organismes prêts à intégrer les chaînes d'approvisionnement.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]