Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde près de 3 millions de dollars pour aider quatre organisations à maintenir leurs activités et à investir dans leurs installations touristiques.

QUÉBEC, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

À l'échelle mondiale, le tourisme a été l'une des premières industries affectées par la pandémie; elle sera aussi l'une des dernières à pouvoir reprendre son rythme à plein régime. Pilier de l'économie canadienne qui génère annuellement 102 milliards de dollars et qui représente 4 % de tous les emplois (soit l'équivalent de 1,8 million de travailleurs), le tourisme est un vecteur de diversification et de développement économique majeur.

Les organisations qui œuvrent dans ce secteur - majoritairement composé de PME - ont fait preuve de résilience, de créativité et d'adaptabilité depuis le début de la crise. Pour les épauler, le gouvernement du Canada, par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), répond présent avec des investissements de 2 856 981 $ en appui au tourisme de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Investir dans les attraits touristiques de Québec et de Chaudière-Appalaches

Lorsque les conditions favorables seront réunies, la relance économique du pays ne saurait se faire sans l'apport du secteur touristique. Afin d'être prêts à accueillir les touristes, il faut continuer d'investir dans les attraits régionaux et les établissements. Dans cette optique le député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Joël Lightbound, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, des appuis financiers du gouvernement du Canada à Événements GPCQM, à l'organisme Communauté allemande Québec et au Club Sportif Appalaches.

L'aide accordée par DEC dans le cadre du Programme de développement économique du Québec se détaille comme suit :

Événements GPCQM, 2 106 196 $. La contribution de DEC vise à appuyer la mise en marché des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal 2021 et 2022. Elle a également permis de couvrir une partie des frais qui avaient été engagés pour l'organisation de l'événement en 2020 dont la tenue fut annulée en raison de la COVID-19. Cet appui permettra à l'organisation de maintenir plus de 150 emplois nécessaires à la réalisation des événements.





Communauté allemande Québec, 170 000 $. L'appui de DEC porte sur l'achat et la production de matériel artistique et multimédia dans le cadre de son marché de Noël, les « Jardins de Noël allemand ». Les acquisitions pourront être réutilisées pour les marchés futurs.





Club Sportif Appalaches, 80 785 $. La contribution de DEC permettra l'acquisition d'un nouvel équipement de damage destiné à l'entretien mécanique des sentiers de ski de fond du club.

Aider les organisations touristiques à passer à travers la crise

Depuis le début de la crise, le gouvernement canadien a soutenu les organisations de l'industrie touristique, notamment par le truchement du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), déployé au Québec par DEC et ses collaborateurs. Rappelons que le FARR permettait d'offrir du financement et du soutien technique aux entreprises et organismes afin de les aider à maintenir leurs activités. Ainsi, 1 167 organisations du secteur touristique du Québec ont été appuyées par l'entremise du FARR, pour un total de plus de 44 millions de dollars en contributions. Grâce à cette mesure, quelque 9 428 emplois ont été créés ou maintenus.

Ainsi, Vaolo a notamment pu compter sur un appui de 500 000 $ afin de maintenir ses activités, permettant de créer sept emplois à Québec.

L'industrie touristique, qui joue un rôle crucial sur les plans économique, social et culturel dans les collectivités, représente un maillon essentiel du développement économique régional. Par ces appuis, le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à préparer le terrain pour l'après-pandémie en vue de rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« Je suis ravi que le gouvernement du Canada soutienne les entreprises et les organismes de l'industrie touristique de Québec et Chaudière-Appalaches en ces moments cruciaux. Il faut saisir cette occasion pour repenser les produits, services et processus du secteur. Les Québécoises et les Québécois auront l'occasion de tester ces nouvelles idées et, qui sait, de devenir des ambassadeurs de notre région quand sera venu le temps de rouvrir le tourisme national et international! »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui souligne notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement envers les entreprises, les organismes et les citoyens canadiens en ces temps difficiles. Les contributions financières accordées aux Événements GPCQM, à l'organisme Communauté allemande Québec, au Club Sportif Appalaches et à Vaolo constituent de très bonnes nouvelles pour les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et leur attractivité. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans l'industrie touristique, nous nous assurerons d'être prêts à recevoir les touristes de chez nous, puis de partout dans le monde, lorsque la situation le permettra! »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et président du Conseil du Trésor

« L'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, et le gouvernement du Canada s'engage à en accompagner les joueurs clés pour qu'ils soient prêts à rebondir avec vigueur après la crise économique. Nous sommes là depuis le début de cette situation sans précédent, avec des mesures concrètes, et nous serons là pour appuyer le tourisme, au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue. Nous devons planifier la relance économique, et celle-ci ne saurait se faire sans l'apport des acteurs du milieu touristique, afin de repartir ensemble plus forts et plus résilients. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« L'industrie touristique de la région de Québec aura peut-être été ébranlée en 2020, mais notre destination est, et sera toujours, une cité chaleureuse, authentique, active et séduisante. Même si nous avons dû garder nos distances au cours de la dernière année et que ce sera toujours le cas pour les prochains mois, nous avons bon espoir que nous reverrons bientôt les Canadiens provenant de l'extérieur de la région de Québec. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Office du tourisme de Québec remercie le gouvernement du Canada qui investit pour la relance de l'industrie touristique de Québec. »

Benoît Pigeon, directeur, Office du tourisme de Québec

« Je salue l'écoute et le support de nos gouvernements envers notre industrie touristique en ces temps difficiles. L'industrie touristique canadienne était à son apogée en 2019 avant que la pandémie frappe et elle rebondira dans les prochaines années, on sera même meilleurs. Pour la Chaudière-Appalaches, les prochaines années fourniront des opportunités de déployer une offre touristique qui contribuera à la qualité de vie des Canadiens et à l'économie de notre région. Merci à l'honorable Mélanie Joly qui soutient notre industrie depuis toujours et bravo au Club Sportif Appalaches de L'Islet qui poursuit son excellent développement d'activités de plein air. »

Richard Moreau, directeur général, Tourisme Chaudière-Appalaches

Faits en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.





L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.





, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Reconnaissant l'importance du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) pour soutenir les entreprises touristiques locales, le gouvernement du Canada a proposé dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne (novembre 2020) de verser 500 M$ supplémentaires aux ADR.





a proposé dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne (novembre 2020) de verser 500 M$ supplémentaires aux ADR. Le financement total du FARR s'élève à plus de 2 milliards de dollars, et de ce montant, au moins 25 % seront affectés au soutien des entreprises touristiques locales, ce qui représente plus de 500 millions de dollars en appui à la relance du tourisme d'ici juin 2021.

