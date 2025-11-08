Le prix d'arts visuels contemporains le mieux établi au Canada récompense Tania Willard, de la région du Pacifique, pour la force, la résonance et la clarté de sa vision

OTTAWA, ON, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Tania Willard a remporté le Prix Sobey pour les arts 2025, le prix d'arts visuels contemporains le mieux établi au Canada, qui en est à sa 24e édition et à sa 22e année consécutive. L'annonce a été faite ce soir lors d'une célébration organisée au Musée des beaux-arts du Canada et d'une diffusion en ligne en direct pour les Canadiennes et Canadiens. Les autres artistes finalistes--Tarralik Duffy, Chukwudubem Ukaigwe, Sandra Brewster, Swapnaa Tamhane et Hangama Amiri--reçoivent chacun 25 000 dollars, ce qui porte le montant total des bourses à 465 000 dollars.

Le Prix Sobey pour les arts récompense des artistes canadien.ne.s qui sont à un stade déterminant de leur carrière et dont la pratique artistique reflète l'époque contemporaine, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Tania Willard (d'origine secwépemc et allochtone), finaliste pour la région du Pacifique, tisse les savoirs intergénérationnels de ses tantes secwépemc dans un vibrant hommage à leur habileté et à leur innovation, passées et actuelles. Représentant la région du Pacifique, elle vit à Neskonlith, en Colombie Britannique.

« Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations à Tania Willard, gagnante du Prix Sobey pour les arts 2025 », a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. « Je tiens à féliciter les 30 artistes talentueux de la longue et de la courte liste du Prix Sobey pour les arts de cette année. Nous sommes ravis de les soutenir en attirant l'attention nationale et internationale sur leurs remarquables réalisations. Avec l'inclusion de la région circumpolaire comme sixième région pour une seconde année, cette édition a été incroyable et nous a permis de nous engager pleinement avec des artistes d'un bout à l'autre du pays. Nous remercions l'équipe du Musée des beaux-arts du Canada qui, une fois de plus, offre une tribune importante pour découvrir les figures de proue de l'art contemporain canadien. »

« Ancrée dans les connaissances, les valeurs et l'esthétique Secwépemc, la pratique multiforme de Tania Willard nous invite à élargir notre compréhension de l'art contemporain et du rôle de l'artiste. Elle cueille des baies pour réaliser des dessins à l'encre, exploite le vent et le feu pour composer des poèmes et des opéras, et construit des univers avec ses collaborateurs de la BUSH Gallery. Face à la précarité, à la pénurie et aux conflits, son travail offre un modèle de durabilité, d'abondance et de connexion. Mais surtout, elle amplifie le pouvoir de la terre », a souligné Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives de conservation, Musée des beaux-arts du Canada; et président du jury du Prix Sobey 2025, au nom des membres du jury.

« C'est un sentiment incroyable que d'être reconnue aux côtés de tous les artistes de la longue et de la courte liste de ce prix. Je tiens à remercier mon mari, mes deux fils et toute ma famille -- ma pratique et ma vie sont plus riches grâce à vous. Je tiens à remercier ma communauté et ma nation, le peuple Secwépemc, ainsi que tous les peuples autochtones, d'avoir préservé nos langues et notre savoir en dépit des nombreux défis qui se posent encore aujourd'hui -- notre culture est notre pouvoir. Je tiens également à remercier la terre, tous les territoires qui nous portent. Je veux aussi promouvoir l'art et encourager tout le monde à y consacrer du temps -- nous avons besoin de plus d'art dans nos vies, surtout aujourd'hui face à l'austérité et à l'injustice dans le monde », s'est exprimé Tania Willard.

Tania Willard a été sélectionnée comme gagnante du Prix Sobey pour les arts 2025 par un jury indépendant, qui a examiné toutes les candidatures et établi la longue liste et la courte liste, puis a également sélectionné la personne gagnante, en se fondant sur la carrière respective des artistes à ce jour.

Les membres du jury sont, d'ouest en est : Laakkuluk Williamson Bathory (gagnante du Prix Sobey pour les arts 2021) pour la région circumpolaire; Zoë Chan (conservatrice à la Richmond Art Gallery) pour la région du Pacifique; Alyssa Fearon (directrice/conservatrice à la Dunlop Art Gallery) pour la région des Prairies; Betty Julian (conservatrice principale au McMaster Museum of Art) pour la région de l'Ontario; Anne-Marie St-Jean Aubre (conservatrice en art québécois et canadien contemporain et titulaire de la chaire Gail et Stephen A. Jarislowsky au Musée des beaux-arts de Montréal) pour la région du Québec; Rose Bouthillier (écrivaine et conservatrice d'art contemporain établie à Maberly) pour Terre-Neuve-et-Labrador; et Carla Acevedo-Yates, conservatrice, écrivaine et chercheure dont la carrière l'a menée aux quatre coins des Amériques, jurée internationale.

Les univers captivants qui incitent à la réflexion créés par chacun des six finalistes sont présentement exposés au Musée. Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et la Fondation Sobey pour les arts, l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2025 se poursuit jusqu'au 8 février 2026.

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien•ne•s gagnant•e•s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), Kablusiak (2023) et Nico Williams (2024).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix vise à promouvoir les nouveaux développements dans les arts visuels contemporains et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous -- aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

