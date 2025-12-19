OTTAWA, ON, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Le monde est de plus en plus dangereux et divisé. L'ordre fondé sur des règles sur lequel la prospérité mondiale s'appuyait depuis des décennies subit une profonde transformation occasionnée par des réalignements géopolitiques, des bouleversements économiques et l'accélération des changements technologiques. Il y a 50 ans, face à des changements similaires, un petit groupe d'économies avancées formait ce que nous appelons aujourd'hui le G7 afin de bâtir un nouveau système de coopération internationale.

Dans le cadre de sa présidence du G7 en 2025, le Canada a mis à profit cet héritage. Au Sommet des dirigeants du G7, qui s'est tenu à Kananaskis, en Alberta, en juin, ainsi que dans les mois qui ont suivi, le Canada a réuni les membres du G7 et des partenaires de tous les continents afin de trouver des solutions aux défis les plus urgents auxquels le monde est confronté.

Afin de dissuader toute nouvelle agression et de renforcer notre sécurité collective, le Canada a entrepris les démarches suivantes :

Afin de faire progresser la sécurité énergétique mondiale et la transition numérique, le Canada a entrepris les démarches suivantes :

Afin de bâtir une économie mondiale plus résiliente, le Canada a entrepris les démarches suivantes :

Élargir les relations commerciales et de sécurité à l'échelle internationale , en favorisant la participation de partenaires clés qui ne font pas partie du G7 et en renforçant la coopération bilatérale en ce qui concerne les minéraux critiques, l'énergie, le GNL, le nucléaire et les batteries.

, en favorisant la participation de partenaires clés qui ne font pas partie du G7 et en renforçant la coopération bilatérale en ce qui concerne les minéraux critiques, l'énergie, le GNL, le nucléaire et les batteries. Saluer le G7, qui a réussi à mobiliser plus de 570 milliards de dollars pour le Partenariat pour les infrastructures mondiales et les investissements, afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement, de moderniser les infrastructures financières et de stimuler la croissance économique en améliorant la coordination entre les corridors économiques, les plateformes nationales et les zones.

plus de 570 milliards de dollars pour le Partenariat pour les infrastructures mondiales et les investissements, afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement, de moderniser les infrastructures financières et de stimuler la croissance économique en améliorant la coordination entre les corridors économiques, les plateformes nationales et les zones. Débloquer de nouveaux financements pour les pays en développement, en annonçant jusqu'à 544 millions de dollars de garanties de portefeuille afin de mobiliser jusqu'à 2,2 milliards de dollars de nouveaux fonds pour l'Amérique latine et les Caraïbes, en investissant 391,3 millions de dollars pour mobiliser des capitaux privés à l'appui de projets de développement dans le monde entier. Le Canada a également lancé le Conseil consultatif du G7 sur l'investissement dans les infrastructures dirigé par FinDev Canada afin d'aligner les activités des institutions de financement du développement sur celles des principaux gestionnaires d'infrastructures et d'actifs et d'accélérer les investissements dans les marchés émergents et les pays en développement.

Cette année, à la présidence du G7, le Canada a réalisé des investissements sans précédent et forgé de nouveaux partenariats. Ce faisant, nous avons positionné notre pays comme un défenseur indéfectible du multilatéralisme, une force pour la paix et la coopération, et un chef de file mondial dans de nombreux domaines, notamment l'énergie, la technologie et la défense. Au moment où la France se prépare à assumer la présidence du G7 en 2026, le Canada poursuivra sur cette lancée afin de bâtir un monde plus sûr, plus prospère et plus juste.

Citation

« À la présidence du G7, le Canada a resserré la coopération avec la communauté internationale et rallié les efforts collectifs autour de nouvelles occasions dans les secteurs de l'énergie, des minéraux critiques, de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques. En parallèle, le Canada a transformé ses capacités de défense et forgé de nouveaux partenariats afin de renforcer son leadership à l'échelle internationale. Le Canada a toujours agi dans le respect de ses valeurs et, dans cette nouvelle ère de coopération, son leadership ne sera plus seulement défini par la force de ses valeurs, mais aussi par la valeur de sa force. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

C'était la septième fois que le Canada assurait la présidence du G7. La France prendra officiellement la présidence de 2026 le 1 er janvier 2026.

janvier 2026. Le Canada a accueilli le Sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis, en Alberta, du 15 au 17 juin 2025.

À titre de président du G7, le Canada a favorisé la diversification des relations en matière de commerce et de sécurité en invitant autour de la table des partenaires qui n'en font pas partie, tels que l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, l'Australie, le Brésil, le Chili, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, le Pérou, l'Ukraine et le Qatar. Pour le Canada seulement, cette initiative a permis d'accroître la coopération avec l'Australie et l'Allemagne à l'égard des minéraux critiques, avec l'Italie en ce qui concerne l'énergie et avec le Japon pour ce qui est du gaz naturel liquéfié, de l'énergie nucléaire et des batteries, entre autres.

Tout au long de l'année, le Canada a tenu une série de réunions importantes pour les ministres du G7 afin de faire avancer les priorités du G7 et d'obtenir des résultats tangibles. Il y a notamment eu des réunions pour les ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce, de l'énergie et de l'environnement, du développement, de l'intérieur et de la sécurité, du travail, de l'industrie, des enjeux numériques et des technologies. Elles ont eu lieu à Banff, dans la région de Charlevoix, à Montréal, à New York, dans la région du Niagara, à Ottawa, à Paris, à Toronto et à Washington D.C. ainsi que de manière virtuelle.

Depuis février 2022, le Canada s'est engagé à verser plus de 22 milliards de dollars en aide multidimensionnelle à l'Ukraine, dont plus de 12 milliards de dollars en soutien financier direct, ce qui fait du Canada l'un des plus importants pays contributeurs au rétablissement et à la reconstruction du pays.

Le Budget 2025 renforce bon nombre de priorités de la présidence canadienne du G7, notamment par un nouveau Fonds souverain pour les minéraux critiques d'une valeur de 2 milliards de dollars; 925,6 millions de dollars pour accroître la capacité nationale de calcul en IA, construire une infrastructure publique de supercalcul et accélérer l'adoption de l'IA au sein de la fonction publique; 334 millions de dollars pour aider à consolider la position d'entreprises d'informatique quantique au Canada et établir des avenues pour son adoption; et 2,7 milliards de dollars pour la prévision météorologique et 257,6 millions de dollars pour lutter contre les feux de forêt par voie aérienne.

Le pays occupant la présidence du G7 établit le programme pour l'année en plus d'organiser et de tenir le Sommet des dirigeants, des réunions ministérielles et d'autres activités connexes.

