Une première exposition consacrée à l'artiste de renommée internationale au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC)

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Du 12 décembre 2025 au 25 octobre 2026, le Musée des beaux-arts du Canada présente Sylvia Safdie. TERRA, une exposition qui célèbre les cinq décennies de carrière de l'artiste montréalaise de renommée internationale.

Présentant en grande première certaines de ses nouvelles œuvres, Sylvia Safdie. TERRA met en lumière ses peintures phares, ses sculptures à grande échelle, ainsi qu'une sélection de ses vidéos expérimentales. En tout, 19 œuvres créées entre 1977 et 2025 sont exposées, dont deux de ses vidéos Luna No. 1 et Luna No. 2, réalisées en 2024.

« Nous sommes ravis de présenter cette exposition attendue depuis longtemps au Musée sur le travail de Sylvia Safdie », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Sculptrice pionnière, Sylvia Safdie appartient aussi à une génération de femmes artistes précurseures de la vidéo au Canada, un aspect de sa pratique souvent négligé. Ses œuvres sont très contemplatives. Elle combine de manière inusitée les matériaux, leur donnant des significations symboliques, humaines et transformatrices puissantes. »

Le commissariat est assuré par Stephanie Burdzy, conservatrice adjointe de l'art contemporain au MBAC. Le titre de l'exposition, TERRA, est un mot latin signifiant « terre ». De tous les matériaux qu'utilise Sylvia Safdie, la terre est celui qui est présent depuis toujours dans sa palette artistique. Aussi loin que remontent ses premiers souvenirs, le monde naturel est un refuge et une source de créativité pour l'artiste. Tout au long d'une vie passée à recueillir et à collectionner des matériaux, tantôt organiques, tantôt artificiels, elle a révélé un dialogue entre les gens et leur environnement, mettant en œuvre dans sa pratique une réflexion sur la relation entre nature et culture.

Les œuvres exposées révèlent la fascination constante de Safdie pour les aspects matériels et éphémères de la vie sur Terre, notre maison commune, d'une manière subtile et captivante. Ses peintures et sculptures sont souvent créées en séries s'étendant sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, permettant à chaque nouveau contexte de faire émerger un sens différent à mesure qu'elle réorganise et transforme les compositions existantes en de nouvelles configurations. Ses peintures et sculptures en forme de têtes semblent être des compositions abstraites, mais en s'en approchant, on peut voir des formes humaines et figuratives subtiles émerger de la surface.

Un aperçu de l'exposition

Commencée en 1986 et achevée en 2025, Assemblages II est une installation composée de matériaux naturels et de leurs équivalents moulés ou sculptés, présentés dans une grande étagère. Transportés hors de leur contexte d'origine et réassemblés en un inventaire pictural, ces éléments prennent de nouvelles significations lorsque Safdie les réinvente dans divers matériaux sculpturaux, tels que le bronze, le verre, le ciment et l'acier.

Terre II (1977-2025), une autre installation importante présentée dans l'exposition, comporte 500 échantillons de terre recueillis par Safdie, avec des contributions de ses amis et de sa famille. Ces petits amas de terre et de sable constituent des archives très personnelles de la vie, des souvenirs et des relations de l'artiste au cours de 48 années. Pour Safdie, les sols sont distincts, caractérisés par leur origine, leur couleur et leur texture. Comme elle l'explique, « ces échantillons n'évoquent ni frontières, ni divisions, mais la terre, le matériau qui nous relie. Chacun est unique; chacun fait partie du tout. »

Réalisées entre 2002 et 2020, ses peintures Marque de la terre XVIII, No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 et No. 5 sont composées d'huile de lin mélangée à des pigments bruts provenant de sa collection. Issu littéralement de la terre, ce matériau est une métaphore puissante de la transformation au sein du processus de création d'images. Avec leurs dimensions imposantes et leurs formes sinueuses, ces peintures nous entraînent dans un voyage nomadique sans fin déterminée.

Pour en savoir plus sur l'exposition, lisez l'article de Stephanie Burdzy dans le magazine MBAC.

Programmes publics

Rejoignez Sylvia Safdie dans l'espace de l'exposition pour une visite guidée fascinante le jeudi 16 avril 2026 à 18 h. Gratuit. Aucune inscription requise. Visitez beaux-arts.ca pour plus de détails.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias - Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau , Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]