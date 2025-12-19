OTTAWA, ON, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de la France, Emmanuel Macron.

Le président Macron a félicité le premier ministre Carney pour le succès de la présidence canadienne du G7 cette année. Les dirigeants ont discuté des grandes réalisations du G7 sous la présidence du Canada, notamment les efforts conjoints visant à renforcer notre sécurité collective, à améliorer la sécurité énergétique à l'échelle mondiale, à accélérer la transition numérique et à bâtir une économie mondiale plus résiliente.

Les dirigeants ont discuté des possibilités et des défis qui se présenteront dans le cadre de la présidence française du G7 en 2026 et ont réaffirmé l'importance de cette instance dans un monde plus incertain et divisé. Ils se sont engagés à collaborer de manière pragmatique avec leurs partenaires internationaux afin d'assurer la stabilité macroéconomique et de promouvoir la coopération dans les domaines des minéraux critiques, de l'intelligence artificielle et de l'énergie.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont convenu de rester en contact étroit.

