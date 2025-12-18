OTTAWA, ON, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La période des fêtes est le moment idéal pour vivre des moments inoubliables en famille et entre ami.e.s au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Ouvert tous les jours avec un horaire spécial, à l'exception du 25 décembre, le Musée vous propose des expositions inspirantes d'œuvres d'art contemporain et historique sous différentes formes, réalisées par des artistes de renom et à découvrir. Elles vous feront voyager aux quatre coins du monde et dans votre monde intérieur, bien au chaud dans son édifice emblématique de la promenade Sussex. De plus, jusqu'au 4 janvier 2026 inclusivement, un éventail coloré d'activités de création et de découvertes artistiques vous attend tous les jours.

Jusqu'au 15 janvier 2026, profitez du laissez-passer Un Canada fort grâce auquel l'entrée est gratuite pour les enfants de 17 ans ou moins. Les jeunes adultes de 18 à 24 ans bénéficient d'un rabais de 50 %.

Contemplez, créez et vibrez au Musée

Ralentissez et contemplez les œuvres des nouvelles expositions Compte d'hiver : au cœur du froid, Regards sur la ville, et Sylvia Safdie. TERRA

Espace création - Soyez des nôtres dans l'atelier pour jouer avec la couleur, la transparence et la lumière, et transformez vos fenêtres en galerie d'art en y accrochant vos créations. Une jolie façon d'éclairer les journées sombres de l'hiver !

Zone d'inspiration - Vous cherchez un espace accueillant pour vous détendre et exprimer votre créativité? La Zone d'inspiration vous propose des activités amusantes tout au long de la saison.

Visites guidées - Partez à la découverte des vastes collections d'œuvres d'art en compagnie d'un.e guide. Vous découvrirez les œuvres incontournables et apprendrez des faits intéressants sur l'architecture unique de l'édifice.

Chœur Spaghetti - Il est de retour ! Transformez votre voix en musique et en lumière avec cette expérience interactive créée sur mesure pour le Grand Hall Banque Scotia, une édition de la série Hello de Daily tous les jours qui met en valeur la musique et les harmoniques de la communication humaine à travers des systèmes de messagerie poétiques (jusqu'au 6 avril 2026).

Croquis en salle - Tous les jours de 14 h 30 à 16 h, prenez un crayon et une feuille de papier et laissez-vous inspirer par les œuvres exposées au Musée ! Matériel de dessin offert gratuitement dans le Jardin Fred & Elizabeth Fountain.

Pour tout connaître de la programmation, rendez-vous sur beaux-arts.ca.

Magasinage de dernière minute

Vous êtes à la recherche du cadeau parfait ? Offrez l'inspiration, la créativité et l'art avec une adhésion au Musée des beaux-arts du Canada. L'adhésion comprend un accès illimité à la collection et aux expositions spéciales, ainsi que des réductions à la Boutique, sur diverses activités, ateliers et camps d'été, et bien d'autres avantages encore.

La Boutique du MBAC et sa plateforme d'achats en ligne vous proposent une vaste gamme de cadeaux pour tous les âges, y compris des bijoux, de beaux livres et des catalogues d'exposition, du matériel d'art et de petits articles pour garnir vos bas de Noël. Magasinez dès maintenant à boutique.beaux-arts.ca.

