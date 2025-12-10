Contemplez le travail d'un large éventail de photographes qui ont su capturer l'esprit des rues des villes du monde entier

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Du 12 décembre 2025 au 15 mars 2026, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente Regards sur la ville, une exposition qui puise dans sa riche collection de photographies de renommée internationale pour réunir les œuvres d'un large éventail de photographes qui ont su capturer l'esprit, le rythme et la transformation constante des rues de la ville.

Cette grande exposition, qui comprend 180 œuvres de 106 artistes, dont les Canadiens Raymonde April, Ted Grant, Fred Herzog et Cheryl Sourkes, ainsi que des photographes internationaux tels que Kwame Brathwaite, Leon Levinstein et Lisette Model, met en lumière les multiples histoires et expériences de la ville. Grâce aux possibilités créatives offertes par le modernisme, l'exploration conceptuelle et les approches documentaires, les photographes présentent la ville comme un espace public dynamique d'expression culturelle, de rassemblement communautaire, de protestation et d'activisme.

« Cette exposition nous fait voyager à travers le monde et nous transporte à travers plusieurs décennies de vie urbaine, tout en laissant une impression durable », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Elle suscitera une certaine nostalgie chez beaucoup d'entre nous, d'autant plus que nos grandes villes canadiennes - Vancouver, Toronto et Montréal - et leurs paysages urbains en constante évolution y sont bien représentés. »

Regards sur la ville est commissariée par Andrea Kunard, conservatrice principale de la photographie, Jasmine Inglis, conservatrice adjointe de la photographie, et Darcy Niemczak, adjoint à la conservation de la photographie. Elle est divisée en plusieurs sections qui se recoupent souvent, telles que la ville en tant que mouvement, théâtre, idée et communauté.

La ville en tant que mouvement capture l'énergie et le rythme de la vie urbaine à travers des images de foules, de véhicules, de lumières et de reflets. Les artistes qui explorent la ville en tant qu'idée la traitent comme un espace de contemplation et de réflexion conceptuelle, s'interrogeant sur la manière dont les intérêts des entreprises et la culture de consommation façonnent les espaces publics et privés. La ville en tant que communauté se concentre sur les liens humains et l'appartenance, retraçant la vie quotidienne dans les rues, les devantures de magasins et les lieux de rassemblement. Des fêtes de famille aux ruelles tranquilles, ces photographies révèlent la diversité des communautés et les récits cachés qui composent le tissu de la vie urbaine.

Regards sur la ville offre un aperçu des villes en constante évolution et présente les nombreuses façons dont les artistes ont représenté et continuent de représenter ces changements. L'exposition encourage les spectateurs à se reconnaître dans ces scènes urbaines, à prendre conscience des expériences communes à toutes les générations et à réfléchir à la façon dont les villes et la vie qui s'y déroule continuent d'évoluer.

Un aperçu de l'exposition

Kwame Brathwaite était un photojournaliste et militant connu pour avoir joué un rôle majeur dans le mouvement Black is Beautiful et pour avoir documenté la vie et la culture à Harlem, New York. Sans titre (Garvey Day, Deedee in Car), vers 1965, imprimé en 2021, immortalise les célébrations du Garvey Day à Harlem dans les années 1960, mettant en avant la fierté communautaire et l'activisme culturel au cœur du mouvement Black is Beautiful.

Fred Herzog a immigré au Canada depuis l'Allemagne en 1952 et a commencé à photographier le paysage urbain de Vancouver un an plus tard. La « luminosité » Kodachrome que Herzog affectionnait particulièrement est visible dans Homme avec un pansement, 1968, tiré en 2009, où un homme d'âge moyen, le menton recouvert d'un morceau de papier de soie ensanglanté, se tient au bord du trottoir, un bras bandé, l'autre levé pour héler un taxi.

Pour en savoir plus sur l'exposition, lisez l'article d'Andrea Kunard dans le magazine MBAC.

Programmes publics

Rejoignez la commissaire Jasmine Inglis pour une conversation avec les artistes June Clark et Clara Gutsche dans l'espace d'exposition le samedi 13 décembre à 11 h. En anglais avec période de questions bilingue. Gratuit avec l'entrée. Aucune inscription requise. Le samedi 24 janvier, de 14 h à 15 h, joignez-vous aux commissaires pour une visite spéciale de l'exposition Regards sur la ville. De plus, participez à une série dynamique en trois parties célébrant l'art de la photographie de rue, présentée en collaboration avec le SPAO : Centre des arts photographiques, du 29 janvier au 7 mars 2026. Visitez beaux-arts.ca pour plus de détails.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

