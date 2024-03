OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - Encourager les jeunes à acquérir des habitudes saines peut avoir un effet positif durable sur leur état de santé général au fur et à mesure qu'ils grandissent. Il est encore plus bénéfique de donner aux jeunes les moyens de définir leurs propres objectifs en matière de santé, de proposer leurs propres solutions et d'inciter leurs pairs à vivre sainement.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé la première série de projets retenus dans le cadre du programme de Subvention de santé scolaire pour les jeunes. Des subventions pouvant aller jusqu'à 3 500 dollars sont accordées à 81 élèves du secondaire au Canada pour qu'ils mettent en place des initiatives dirigées et inspirées par des jeunes afin d'encourager et de promouvoir un mode de vie sain dans leurs écoles. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de quatre priorités en matière de santé : réduire les méfaits liés à la consommation de substances, favoriser la santé mentale et le mieux-être, promouvoir une alimentation et une nutrition saines, ou encourager l'activité physique parmi leurs pairs.

S'appuyant sur le succès du premier cycle, la ministre Saks a également annoncé le lancement d'une deuxième vague de financement dans le cadre de la Subvention de santé scolaire pour les jeunes. D'ici au 15 avril, les élèves sont encouragés à proposer leurs meilleures idées d'initiatives qui se dérouleront soit à l'école pendant l'année scolaire, soit dans la communauté pendant les vacances d'été.

Pour cette deuxième vague de subventions, les jeunes sont invités à élaborer des projets qui répondent aux besoins en matière de santé mentale des jeunes touchés par des événements potentiellement traumatisants au Canadaet dans le monde entier. Ces projets peuvent contribuer à créer un espace sûr pour faire mieux comprendre les différentes cultures et les différents modes de vie afin d'améliorer la santé mentale dans les écoles et les communautés.

Pour plus d'informations sur le programme et sur les modalités de candidature, consultez la page Web consacrée à la Subvention de santé scolaire pour les jeunes.

« La Subvention de santé scolaire pour les jeunes consiste à passer de l'idée à l'action. Nous voulons que les jeunes se sentent capables de prendre en main leur santé mentale et physique, d'inspirer les autres et de contribuer à un environnement d'appartenance et de compréhension dans la salle de classe. Je félicite tous les lauréats de la première vague de subventions et j'ai hâte de voir les projets créatifs que les élèves présenteront lors de la deuxième vague. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La Subvention de santé scolaire pour les jeunes encourage les jeunes à s'entraider en s'apportant mutuellement des connaissances, des outils et des ressources crédibles en matière de santé mentale et physique, qui répondent aux réalités et aux besoins propres à leur école. C'est un excellent moyen pour les élèves de concrétiser leurs idées et de rendre service à leur école et à leur quartier, tout en favorisant des comportements sains et en acquérant des compétences utiles dans la vie courante, comme le leadership et la planification de projets. Félicitations aux bénéficiaires, et j'attens avec le plus grand intérêt les idées géniales qui seront proposées lors de la deuxième vague. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Donner à la prochaine génération d'adultes les moyens d'agir grâce à des projets menés par des jeunes qui privilégient l'activité physique permet non seulement d'aider les jeunes à développer des modes de vie plus sains, mais aussi d'investir dans leur leadership, la résilience en matière de santé mentale et l'engagement au sein de la communauté. Merci à tous ceux qui soutiennent ces initiatives. Les idées novatrices soutenues par cette subvention aideront les jeunes à encourager leurs pairs et inciteront un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens à mener une vie saine et active. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Sports et de l'Activité physique

