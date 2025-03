OTTAWA, ON, le 24 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le 24 mars, marque la Journée mondiale de la tuberculose. Nous observons cette journée pour sensibiliser le public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de la tuberculose et pour intensifier les efforts visant à mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. Bien qu'elle puisse être prévenue et guérie, la tuberculose reste un problème de santé publique important dans le monde entier. Cette année, le thème est « Oui! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose : nous engager, investir et agir concrètement ».

Le Canada a l'un des taux de tuberculose les plus bas au monde. En 2023, 2 217 cas de tuberculose ont été diagnostiqués, ce qui représente une légère augmentation pour la troisième année consécutive. Les Inuits, les membres des Premières Nations, les Métis et les personnes nées à l'extérieur du Canada continuent d'être touchés de manière disproportionnée par la maladie. Des facteurs sociaux et systémiques, tels que le colonialisme, le racisme, la stigmatisation, la discrimination, les inégalités structurelles et l'inégalité d'accès aux soins de santé, contribuent à la persistance de la tuberculose.

Dans le cadre de nos fonctions, nous avons été les témoins directs des effets dévastateurs de la tuberculose sur les communautés et nous encourageons chacun à écouter les récits des survivants de la tuberculose et de leurs communautés. Leurs histoires aident à décrire les conséquences physiques, sociales et émotionnelles de la tuberculose, hier et aujourd'hui.

Dans le cadre de notre objectif et de notre engagement renouvelés pour éradiquer la tuberculose, nous avons récemment publié le document Réponse du gouvernement du Canada contre la tuberculose (2025) : Vers l'élimination de la tuberculose. Cette réponse jette les bases de notre travail de collaboration continu en vue d'éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030 et dans tout le pays d'ici 2035. Elle ouvre également la voie aux travaux du groupe de travail autochtone, fédéral, provincial et territorial sur la tuberculose en vue de l'élaboration d'une stratégie d'élimination de la tuberculose au Canada.

Bien que de nombreux défis subsistent, les grands progrès réalisés dans les communautés touchées par la tuberculose grâce à des initiatives menées par les Autochtones nous donnent de l'espoir. Parmi ces initiatives, citons le rôle de premier plan joué par l'Inuit Tapiriit Kanatami dans l'élaboration d'un cadre pour l'élimination de la tuberculose chez les Inuit, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action locaux dans les quatre régions de l'Inuit Nunangat.

Par ailleurs, l'approche intégrée qui associe des interventions locales de santé publique optimisées à des investissements dans le logement et l'aide alimentaire a permis de déclarer la fin des épidémies de tuberculose dans quatre communautés des Premières Nations de la Saskatchewan en décembre 2024.

Bien qu'il nous reste encore du travail à faire, qu'il s'agisse d'améliorer l'accès équitable aux médicaments antituberculeux ou de mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination associées à la tuberculose, l'élimination est à notre portée si nous travaillons ensemble. En nous engageant dans une action collective et en soutenant les initiatives communautaires, nous pouvons mettre fin à la tuberculose.

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Dr Tom Wong

Médecin en chef de la santé publique

Services aux Autochtones Canada

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Ressources : Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983 [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]