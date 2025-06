OTTAWA, ON, le 13 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a fait la déclaration suivante :

« Les soins de santé préventifs permettent d'améliorer la santé à long terme en détectant, en retardant ou en évitant les maladies avant même l'apparition des premiers symptômes. Pour moderniser la façon dont sont élaborées les lignes directrices dans ce domaine, telles que les lignes directrices relatives au dépistage du cancer du sein, et s'assurer qu'elles répondent aux besoins changeants du système de santé canadien, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a demandé à un Comité d'examen externe (CEE) d'évaluer la gouvernance, le mandat et les méthodes scientifiques du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs.

Le rapport du CEE, intitulé Moderniser le développement des lignes directrices des soins de santé préventifs au Canada : Une voie d'avenir, propose des recommandations clés ainsi que des mesures à l'échelle du système pour renforcer les lignes directrices en matière de santé préventive au Canada. Je remercie sincèrement les membres du CEE pour leur dévouement et leur expertise, qui ont permis de produire un rapport à la fois réfléchi et complet.

L'ASPC commencera immédiatement à travailler avec des experts et des intervenants à l'examen et à la mise en œuvre des recommandations. J'ai demandé à l'ASPC que le groupe de travail modernisé soit pleinement opérationnel d'ici avril 2026.

Nous demeurons déterminés à promouvoir la santé et le bien-être des Canadiennes et des Canadiens, et nous nous réjouissons de collaborer avec des partenaires de partout au pays pour renforcer l'élaboration et la mise à jour des lignes directrices en matière de soins de santé préventifs au Canada, y compris en ce qui concerne la santé des femmes. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources: Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]