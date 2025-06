CALGARY, AB, le 15 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, en prévision du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre Carney a souligné les nombreux secteurs dans lesquels le Canada et l'Australie coopèrent de manière étroite, en particulier le commerce, la défense et le maintien d'une région indo-pacifique libre et ouverte. Comme le Canada et l'Australie sont partenaires au sein du Groupe des cinq, le premier ministre Carney a fait part du plan de son gouvernement pour réinvestir afin de rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes, notamment en coopérant avec l'Australie dans le cadre de projets tels que le radar transhorizon.

Les dirigeants ont discuté des occasions d'approfondir le partenariat entre leurs pays, y compris dans le secteur des minéraux critiques et de la lutte contre les feux de forêt. À cet égard, les Canadiens et les Canadiennes ont remercié le premier ministre Albanese pour l'envoi de pompiers australiens en Alberta, afin de contribuer au combat contre les feux de forêt, et ont témoigné de toute leur gratitude envers les femmes et les hommes de courage qui assurent actuellement la sécurité des communautés sur le terrain.

Comme le monde devient de plus en plus dangereux, le Canada et l'Australie renforceront leur relation bilatérale et favoriseront une croissance commune. Les premiers ministres ont convenu de rester en contact étroit.

