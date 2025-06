KANANASKIS, AB, le 15 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le chancelier de l'Allemagne, Friedrich Merz, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre et le chancelier ont discuté du renforcement de la relation de commerce et d'investissement qu'entretiennent le Canada et l'Allemagne, notamment par une collaboration substantielle à l'égard de la sécurité énergétique, des nouvelles technologies et de la capacité industrielle dans le secteur de la défense.

Le premier ministre Carney a souligné que le Canada est un partenaire de choix dans les secteurs de l'énergie, des ressources naturelles et des minéraux critiques et qu'il détient une expertise en intelligence artificielle et en technologies quantiques.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz étaient également d'accord pour dire qu'il est impératif d'aider l'Ukraine à parvenir à une paix juste et durable.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

