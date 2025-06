CALGARY, AB, le 15 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en prévision du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre et le président ont discuté du partenariat fort et croissant entre le Canada et l'Afrique du Sud, qui se traduit par une coopération accrue dans les domaines de la gestion des feux de forêt, de la technologie, du commerce et de l'investissement.

Les dirigeants ont discuté de l'avancement de leurs priorités communes dans le cadre de leur présidence respective du G7 et du G20, notamment la sécurité énergétique, les minéraux critiques, l'intelligence artificielle et la résilience climatique, y compris les feux de forêt.

Ils ont convenu de resserrer la coopération économique entre le Canada et l'Afrique du Sud.

Les dirigeants se sont réjouis à l'idée de participer au Sommet des dirigeants du G20, qui aura lieu en novembre.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]