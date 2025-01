Stimuler la productivité des entreprises manufacturières - Près de 1,3 M$ à LJL Mécanique pour augmenter sa productivité

SAINTE-GERMAINE-BOULÉ, QC, le 13 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, et la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, confirment un investissement de 1 275 000 $, à parts égales entre le gouvernement du Québec et les fonds propres d'Investissement Québec, pour appuyer la croissance de LJL Mécanique.

Grâce à ce financement, l'entreprise qui, depuis plus de trente ans, conçoit, fabrique et répare des pièces pour les industries minière et forestière, pourra agrandir ses installations et ajouter des équipements à la fine pointe de la technologie. Le projet, qui comprend l'ajout d'un espace muni d'un pont roulant, d'appareils de levage et d'une table de découpe au plasma, lui permettra d'améliorer sa capacité de production.

Les investissements consentis à LJL Mécanique s'inscrivent dans le rôle du gouvernement du Québec, qui vise entre autres à soutenir la croissance durable de l'économie québécoise. Les retombées financières permettront au gouvernement d'investir dans les services destinés à la population, notamment en santé et en éducation.

Citations :

« Avec cet investissement de près de 1,3 million de dollars, on aide LJL Mécanique à concrétiser sa vision pour l'avenir. En travaillant dans une usine plus spacieuse et moderne, avec des équipements plus performants, l'équipe pourra améliorer son environnement de travail et sa productivité. Investir dans les entreprises de chez nous, c'est bon pour notre économie et c'est bon pour nos régions! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Les entreprises qui, comme LJL Mécanique, mettent sur pied des projets de modernisation contribuent à la vitalité économique des municipalités et des régions. L'Abitibi-Témiscamingue regorge de ces entreprises novatrices. Tous les jours, elles créent de la richesse collective au bénéfice des communautés locales. Notre gouvernement est fier de les accompagner et de les soutenir à différentes étapes de leur parcours. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« LJL Mécanique est un employeur de choix dans la région. Cet appui va lui permettre d'offrir un milieu de travail encore plus stimulant à son personnel et de répondre à la demande grandissante de ses clients. Je suis heureuse de donner ce coup de pouce à une entreprise bien de chez nous. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Depuis plus de trente ans, LJL Mécanique poursuit sa croissance en répondant aux besoins des entreprises minières et forestières. Avec l'appui d'Investissement Québec, ce projet permettra à LJL Mécanique d'accroître sa productivité et de renforcer sa compétitivité, notamment par l'intégration d'équipements à la fine pointe de la technologie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Grâce à ses nouveaux équipements, LJL Mécanique a renforcé sa position de leader dans la conception et la fabrication de pièces d'usure. Cet investissement stratégique nous permet d'accroître notre productivité, de soutenir notre croissance et de répondre aux besoins grandissants de nos clients. »

Simon Trudel, président de LJL Mécanique

Faits saillants :

Depuis 1993, LJL Mécanique offre un service complet en location de main-d'œuvre ainsi qu'en conception, en fabrication et en réparation de pièces et d'équipements pour les entreprises minières et forestières. L'entreprise emploie 215 personnes, qui travaillent dans son atelier ou sur différents sites miniers au pays.

Le financement accordé à LJL Mécanique provient des fonds propres d'Investissement Québec ainsi que du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Le programme ESSOR appuie, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

