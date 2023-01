Les services de mobilité, Internet, télé et téléphonie de Bell seront vendus dans les points de vente au détail Staples/Bureau en Gros et par les canaux de vente directe interentreprises

RICHMOND HILL, ON, et MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros, l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, et Bell ont annoncé une entente pluriannuelle exclusive pour la vente des services sans fil et sur fil de Bell, de Virgin Plus et de Lucky Mobile dans les magasins Staples/Bureau en Gros aux consommateurs et aux petites entreprises partout au pays. De plus, Staples/Bureau en Gros et Bell s'associeront pour vendre les services sans fil et sur fil de Bell directement aux moyennes entreprises à l'aide de l'équipe de vente Staples Professionnel, soutenue par l'expertise de Bell en matière de services de communication évolués.

Staples/Bureau en Gros est un leader de confiance dans la fourniture de solutions de travail et d'apprentissage aux entreprises de toutes tailles à l'échelle du pays, ainsi qu'aux enseignants, parents, étudiants et consommateurs. En tant que plus grand fournisseur de communications au Canada, les réseaux 5G et les réseaux de fibre optique primés et robustes de Bell connectent les familles, les étudiants et les amis dans leur vie quotidienne, et alimentent les entreprises de toutes tailles, y compris plusieurs des plus grandes entreprises au Canada. Les deux entreprises offriront aux consommateurs et aux PME les services sans fil et sur fil dont elles ont besoin dans les points de vente au détail Staples/Bureau en Gros et par vente directe partout au pays.

Un magasin dans un magasin pour les consommateurs et les petites entreprises

À partir de la fin du printemps 2023, les clients pourront acheter des produits et services de Bell, de Virgin Plus et de Lucky Mobile à des kiosques dans les magasins Staples/Bureau en Gros, avec des associés aux ventes de Staples/Bureau en Gros. Les services de mobilité seront offerts dans 300 magasins Staples/Bureau en Gros du pays et les services Internet, télé et téléphonie résidentielle de Bell et de Virgin Plus seront offerts dans la majorité des magasins Staples/Bureau en Gros dans la zone de couverture des services sur fil de Bell. Avec ce partenariat intéressant, Staples/Bureau en Gros embauchera 800 employés à temps plein et à temps partiel à l'échelle du pays. Ces futurs employés joindront une entreprise qui met au cœur de sa culture l'apprentissage et l'épanouissement professionnel.

Une expérience facile et pratique pour les moyennes entreprises avec les marques auxquelles elles font confiance

Pour innover et progresser dans l'ère numérique, les entreprises canadiennes doivent s'appuyer sur l'infrastructure réseau. En tant que plus grand fournisseur de communications au Canada, Bell offre une variété de solutions de télécommunications soutenues par son réseau fiable et primé pour assurer le fonctionnement des entreprises de tout le pays. Staples/Bureau en Gros est le fournisseur privilégié de solutions d'affaires pour de nombreuses entreprises de taille moyenne. Grâce à cette entente, les entreprises de toutes les tailles pourront se procurer facilement des produits de différentes gammes, dont les solutions de télécommunications essentielles à leur fonctionnement.

Citations

« Nous sommes heureux de nous associer à Bell, réunissant ainsi deux marques canadiennes exceptionnelles pour soutenir les consommateurs et les entreprises à l'échelle du pays, a indiqué David Boone, chef de la direction de Staples Canada/Bureau en Gros. En travaillant ensemble, nous allons renforcer et développer notre offre de produits et de services, créant ainsi une valeur et une commodité qui changent la donne pour les consommateurs et les entreprises. »

« Bell est ravie de collaborer avec Staples/Bureau en Gros pour offrir à nos clients une plus grande commodité et un meilleur service pour leurs besoins en communications, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell. Staples/Bureau en Gros est un chef de file dans la fourniture aux PME des solutions dont elles ont besoin pour assurer le bon fonctionnement de leurs activités et nous sommes ravis de nous associer à eux pour offrir aux entreprises de superbes services Internet, télé, téléphonie et mobilité sur le réseau le plus vaste et le plus primé du Canada. »

Perspectives de carrière

Les associés de Staples/Bureau en Gros seront des partenaires de confiance qui fourniront aux clients des connaissances spécialisées, des produits uniques et des services novateurs offerts par Staples/Bureau en Gros et Bell. Les possibilités de rejoindre la communauté Staples/Bureau en Gros seront publiées sur carrieres.bureauengros.ca .

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com . Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Staples Preferred/Staples/Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professional/Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce à Solutionshop/Centre de solutions, les Canadiens peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition , ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est un fier partenaire du Centre MAP par l'intermédiaire de sa campagne À chance égale , qui vise à lutter contre les inégalités dans les communautés partout au Canada et contribue à un avenir équitable pour tous. Visitez le site bureauengros.com pour plus d'information ou communiquez avec nous à @bureauengros sur Facebook, Instagram ou LinkedIn.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, Bell investit dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

