« Pour les parents, la rentrée des classes est radicalement différente de celles qu'ils ont connues lorsqu'ils étaient enfants. Ils doivent faire face à de nouvelles exigences technologiques dès l'école primaire, en plus du désir de leurs enfants de suivre les dernières tendances sociales », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples Canada. « Bureau en Gros possède l'expertise, la sélection des produits, la valeur et la touche humaine pour aider les parents à naviguer ces nouvelles réalités en éducation. Des conseils sur les ordinateurs portables alimentés par l'IA aux collections amusantes de fournitures scolaires Pep Rally, nous avons fait le travail pour vous. Bien que la rentrée des classes ait changé, nous améliorons toujours nos produits, nos services et notre expertise pour relever chaque nouveau défi. »

Le programme complet de la rentrée des classes 2025 de Bureau en Gros démontre comment la destination de vente au détail incitera les parents à dire « Rien de plus SIMPLE » en proposant des solutions concrètes pour les Canadiens qui s'orientent dans le paysage éducatif actuel.

Votre liste de tâches de la rentrée des classes, sous contrôle : nouveaux produits, programmes et solutions pour rendre les choses SIMPLES

Collection exclusive Pep Rally

Une exclusivité Bureau en Gros : Pep Rally présente sa toute dernière gamme de sacs à dos amusants et fonctionnels pour la rentrée des classes, de sacs à lunch et d'autres accessoires et articles essentiels. Les motifs amusants de Pep Rally présentent quatre nouvelles collections pour permettre aux élèves de s'exprimer : Jardin secret, bohémien doux, voyage cosmique et motif puissant.

Expertise technologique pour la salle de classe d'aujourd'hui

Trouvez la meilleure technologie chez Bureau en Gros, avec des experts en magasin spécialement formés par Microsoft, Google, Samsung et Apple pour aider les parents à naviguer avec les technologies éducatives en toute confiance. Bureau en Gros choisit et catégorise les appareils en fonction des capacités de l'IA, des avantages des produits et des caractéristiques afin que les familles puissent trouver exactement ce qui convient aux besoins d'apprentissage de leur enfant. Bureau en Gros offre une gamme de services de technologie, des échanges de produits technologiques aux solutions de bout en bout, qui rendent l'intégration de la technologie moins stressante.

Programme d'échange de technologie Bureau en Gros échange par Allstate : favoriser l'accessibilité technologique tout en soutenant la durabilité

Bureau en Gros a récemment établi un partenariat avec les plans de protection par Allstate pour lancer Bureau en Gros échange par Allstate, un nouveau programme qui permet aux Canadiens d'échanger leurs appareils électroniques désuets comme les ordinateurs portables et les téléphones cellulaires contre des cartes-cadeaux électroniques Bureau en Gros. Cette initiative vise à aider les familles et les étudiants en leur permettant d'économiser de l'argent et de réduire les déchets électroniques grâce à des mises à niveau technologiques simples et durables, sans négociation ni incertitude.

Bureau en Gros sans-fil pour une connectivité SIMPLE

Vous avez besoin d'un nouveau forfait téléphonique ou d'une mise à niveau de votre accès Internet pour la rentrée des classes? Les clients peuvent découvrir les meilleures solutions de téléphonie, d'Internet et de télé de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile dans les magasins Bureau en Gros partout au pays. Que vous alliez à l'université ou que vous changiez d'école ou d'adresse, Bureau en Gros offre la meilleure sélection de forfaits sans fil pour les étudiants postsecondaires afin de les aider à utiliser leurs nouveaux appareils. Des conseils d'experts pour démystifier la complexité des services sans fil. Que ce soit pour les forfaits étudiants ou familiaux, ils vous aident ainsi à trouver l'appareil et le forfait qui correspondent à vos besoins.

Économies pour les enseignants et les éducateurs

En août, Bureau en Gros organisera ses journées de reconnaissance des enseignants annuelles avec des cadeaux gratuits et des rabais exclusifs, y compris un rabais de 10 % sur la technologie, alors que les éducateurs se préparent à faire le plein et retournent en classe. Les enseignants peuvent profiter d'avantages tout au long de l'année en adhérant GRATUITEMENT au programme d'adhésion pour les enseignants de Bureau en Gros, ouvert à tous les éducateurs de la maternelle jusqu'au secondaire, du cégep, de l'université et à domicile. Les membres profitent de rabais continus et de bons-rabais exclusifs, de services dédiés et d'économies sur les solutions d'impression. Préparez-vous à accueillir les élèves dans une salle de classe dynamique, organisée et inspirante grâce à des solutions d'impression et de finition personnalisées. Des affiches colorées et attrayantes aux ensembles de babillards plastifiés et aux étiquettes personnalisées, Impression Bureau en Gros peut aider les enseignants à créer un espace personnalisé où l'apprentissage s'épanouit.

Valeur SIMPLE sur les fournitures essentielles

Bureau en Gros propose des prix transparents et des propositions de valeur claires parce que SIMPLE signifie sans pièges ni termes complexes. Tout au long de la période de la rentrée des classes, Bureau en Gros propose des fournitures essentielles pour seulement 25 cents. De plus, des événements d'économie hebdomadaires sont lancés, sans complications ni confusion, pour vous assurer une valeur constante au moment où vous en avez le plus besoin. Cela comprend les possibilités d'économies multiples grâce à la garantie de prix, des programmes de rabais pour les enseignants et L'école est dans l'sac, un programme où les parents peuvent acheter des fournitures groupées et recevoir des rabais spéciaux.

D'autres façons SIMPLES de magasiner tout au long de la rentrée des classes

Les familles ont la possibilité de faire leurs achats en ligne et de récupérer leurs articles en magasin, de bénéficier de la livraison le jour même par DoorDash et Instacart, ou de se rendre dans l'un des magasins Bureau en Gros pour obtenir de l'aide pratique. La clé, c'est le choix : peu importe la façon dont une famille souhaite magasiner, Bureau en Gros s'assure que tout se passe bien. Le quartier général en ligne de la rentrée des classes de Bureau en Gros offre une organisation spécifique au niveau scolaire, tandis que les experts en magasin offrent des conseils personnalisés.

