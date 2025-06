Offert dans les magasins partout au pays, le programme Bureau en Gros échange par Allstate permet aux clients de profiter des avantages de l'économie circulaire tout en renforçant l'engagement continu de Staples/Bureau en Gros en matière de durabilité

TORONTO, le 25 juin 2025 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros, en partenariat avec les plans de protection par Allstate annonce aujourd'hui le lancement du programme Bureau en Gros échange par Allstate, un nouveau programme qui permet aux Canadiens d'échanger leurs appareils électroniques désuets contre des cartes-cadeaux électroniques Bureau en Gros. Cette initiative vise à soutenir les familles et les étudiants en leur permettant d'économiser de l'argent et de réduire les déchets électroniques avant la saison de la rentrée des classes.

Conçu pour la simplicité et la flexibilité, le programme offre un moyen rapide et intuitif d'échanger des téléphones intelligents, des ordinateurs portables et des tablettes. Les clients répondent simplement à quelques questions en ligne pour recevoir une estimation instantanée. Une fois acceptée, la valeur de l'échange est émise sous forme de carte-cadeau électronique Bureau en Gros, échangeable immédiatement dans tout magasin Bureau en Gros au pays. Les appareils peuvent ensuite être déposés au magasin Bureau en Gros local du client ou expédiés directement à Allstate à l'aide d'une étiquette d'expédition prépayée, ce qui facilite plus que jamais la transformation d'un ancien appareil en valeur instantanée.

« Nous nous engageons à faciliter l'accès des clients à la technologie la plus récente de manière plus intelligente et plus durable », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Avec le programme Bureau en Gros échange par Allstate, nous offrons une solution simple qui aide les clients à mettre à niveau leurs appareils tout en réduisant les déchets électroniques, ce qui les aide à travailler, à apprendre et à vivre de manière plus durable. »

Les plans de protection par Allstate soutiendront tous les aspects du programme d'échange Bureau en Gros, offrant aux clients une expérience fluide de bout en bout. Le programme s'appuie sur l'expertise d'Allstate en matière de promotion de l'économie circulaire et de gestion du cycle de vie des produits électroniques, y compris l'évaluation des appareils, la coordination logistique, l'expédition sécurisée, la remise à neuf certifiée et le recyclage responsable.

« Les échanges de technologie devraient être simples, rapides et durables », a déclaré Karl Wiley, PDG des plans de protection par Allstate. « En partenariat avec Staples/Bureau en Gros, nous facilitons la réduction des déchets et la création de valeur réelle à partir d'anciens appareils. C'est une solution gagnante pour les portefeuilles des clients et la planète. »

Le programme Bureau en Gros échange par Allstate s'appuie sur le partenariat réussi entre les deux entreprises, qui comprend les plans de protection Bureau en Gros par Allstate, une gamme complète de couverture pour les articles tels que les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les tablettes et les casques d'écoute, ainsi que les articles de bureau essentiels comme les imprimantes, les fauteuils et les meubles.

Le programme Bureau en Gros échange par Allstate est offert en ligne et dans tous les magasins Staples/Bureau en Gros au pays. Pour en savoir plus ou pour commencer votre échange, rendez-vous sur bureauengros.com/echange.

À propos des plans de protection par Allstate

Depuis plus de 20 ans, les plans de protection par Allstate ont transformé l'industrie de la garantie prolongée en offrant des services novateurs et en mettant l'accent sur l'expérience client. Aujourd'hui, les plans de protection par Allstate bénéficient de la confiance de plus de 150 millions de clients, en plus des principaux détaillants et opérateurs mobiles en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie. Les plans de protection par Allstate sont offerts pour les appareils mobiles, les meubles, les appareils électroménagers, les appareils électroniques et plus de 20 autres catégories de produits. Les plans de protection par Allstate sont une filiale en toute propriété de The Allstate Corporation.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions qui simplifient la façon dont les individus travaillent et apprennent -- grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et un service sans faille. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que le site Web bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons partout au pays. Nous sommes un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez-nous à @BureauEnGros et @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

Renseignements pour les médias : Plans de protection par Allstate : Ian Twin, 917 306-7270, Tandem Marketing Communications, [email protected]; Staples/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 905 737-1147, poste 578, [email protected]