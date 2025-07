L'initiative nationale de collecte de fonds au profit de United Way Centraide Canada et de la Fondation canadienne du Kiwanis a permis d'amasser plus de 17 millions de dollars à ce jour pour soutenir les communautés canadiennes

RICHMOND HILL, ON, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Une tradition de la rentrée des classes revient dans les magasins Bureau en Gros aujourd'hui avec le lancement de la collecte annuelle de fournitures scolaires Bureau en Gros pour soutenir Centraide et la Fondation canadienne du Kiwanis. Cette initiative de collecte de fonds, qui en est maintenant à sa 20e année, aide les élèves d'un océan à l'autre à surmonter les obstacles en s'assurant qu'ils retournent en classe avec les fournitures et le soutien dont ils ont besoin pour réussir.

Les clients qui effectuent leurs achats en magasin jusqu'au 28 septembre peuvent soutenir la collecte de fournitures scolaires Bureau en Gros en ajoutant un don à leurs achats. Tous les dons recueillis sont distribués à l'un des partenaires de bienfaisance de Bureau en Gros et soutiennent directement les élèves et leurs familles de cette communauté.

« Soutenir la collecte de fournitures scolaires Bureau en Gros signifie plus que donner des fournitures scolaires -- il s'agit d'habiliter la prochaine génération de penseurs, de rêveurs et de dirigeants », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples Canada. « Depuis 20 ans, cette initiative a connu un essor remarquable grâce à la générosité incroyable de nos clients et de nos partenaires de bienfaisance. Leur soutien indéfectible contribue à bâtir un avenir plus brillant pour les élèves de partout au pays. »

Les partenaires de cette année comprennent la Fondation canadienne du Kiwanis (Ontario) et United Way Centraide (reste du Canada). Les partenaires sont sélectionnés en fonction de leur réputation et de leur capacité à rejoindre les collectivités des provinces situées dans leur région géographique.

Plus à propos de la Fondation canadienne du Kiwanis

Kiwanis permet aux communautés d'améliorer le monde en faisant des différences durables dans la vie des enfants. Kiwanis s'efforce d'exercer une influence positive sur les communautés du monde entier afin qu'un jour, tous les enfants se réveillent dans des collectivités qui croient en eux, les entourent de soins et leur apportent le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. De nombreux clubs Kiwanis en Ontario soutiennent la collecte de fournitures scolaires et donnent des fournitures essentielles aux enfants dans le besoin depuis plus de 17 ans.

« Je suis fier de soutenir la collecte de fournitures scolaires Bureau en Gros depuis plus de 20 ans, et je continue d'être inspiré par le dévouement des associés de magasin qui rendent ce programme possible », a déclaré Serge F. Viau, ancien gouverneur du district Kiwanis de l'Est du Canada et des Caraïbes (EC&C), Club Kiwanis de Lakeshore, Sault Ste. Marie et Club Kiwanis du Nord-Est de l'Ontario. « Maintenant plus que jamais, de nombreux élèves manquent de fournitures essentielles pour réussir à l'école. Grâce à notre partenariat avec les magasins Bureau en Gros, les clubs Kiwanis favorisent les dons qui permettent aux élèves de s'épanouir et encouragent la réussite scolaire pour tous. »

Plus à propos de United Way Centraide

United Way Centraide œuvre dans plus de 5000 communautés à travers le pays pour donner aux enfants et aux jeunes le soutien dont ils ont besoin pour prendre un bon départ dans la vie, réussir à l'école et réaliser leur plein potentiel. United Way Centraide aide les enfants à s'engager dans l'apprentissage, à se rapprocher de leur communauté et à développer leur bien-être émotionnel et physique -- des programmes de devoirs et de tutorat après l'école jusqu'aux ressources qui aident les parents à préparer leurs enfants pour l'école maternelle.

« Depuis 20 années incroyables, Bureau en Gros est un partenaire infaillible pour soutenir les élèves dans le cadre de la collecte de fournitures scolaires », a déclaré Dan Clement, président-directeur général de United Way Centraide Canada. « Alors que nous marquons cette étape importante en 2025, nous remercions Bureau en Gros pour son engagement inébranlable à créer des occasions pour les enfants et les jeunes. Votre générosité continue de garantir que chaque élève commence l'année scolaire en étant équipé pour réussir. Ensemble, nous bâtissons des communautés plus fortes et plus équitables. »

Grâce aux dons des clients de Bureau en Gros, le programme a amassé plus de 17 millions de dollars à ce jour. Pour en savoir plus sur cette initiative de collecte de fonds, visitez bureauengros.com/a/contenu/collecte-de-fournitures-scolaires.

À propos de Bureau en Gros

Bureau en Gros est L'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et des services sans faille. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que le site Web bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Nous proposons également plusieurs marques interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de l'initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @bureauengros sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn.

