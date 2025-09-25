Soutien au tourisme : un moteur pour le développement économique régional de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, sont fiers de confirmer un appui de 5 121 424 $ pour la réalisation de 56 projets touristiques régionaux, avec la participation de Tourisme Outaouais.

Tout d'abord, un montant de 2 827 700 $ est accordé à Kazar village nature pour son projet de développement récréotouristique à Val-des-Monts. Cette aide financière, octroyée dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, permet de soutenir la création de six expériences distinctives pour les visiteurs. Plus précisément, le projet comprendra :

la construction d'un bâtiment d'accueil comptant un magasin, un espace extérieur et une salle de réunion en nature;

de nouveaux chalets dotés de leur propre espace bien-être;

une plateforme flottante avec sauna, coin détente, quai et équipements de sports nautiques;

une zone consacrée à l'observation des étoiles, comportant une tour à cet effet;

un espace communautaire pour cuisiner en plein air.

Ensuite, un montant de 1 828 284 $ est octroyé, en collaboration avec Tourisme Outaouais, pour appuyer 50 projets retenus (détails présentés en annexe) lors de trois appels de projets dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). Ceux-ci représentent des investissements à venir de plus de 18 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Enfin, une somme de 465 440 $ est accordée à cinq projets menés dans le cadre du Plan montagnes. Cette aide financière est allouée grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans ou de projets en lien avec le tourisme de montagne. L'objectif de cette enveloppe est de soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'un pôle unique, comme le ski alpin.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour l'essor et la vitalité économiques de la région et des collectivités locales. En 2023, l'Outaouais comptait quelque 870 entreprises, représentant plus de 17 500 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à près de 685 millions de dollars en 2022.

Citations :

« Notre industrie touristique est un important levier pour le développement économique de nos belles régions. En appuyant des projets comme ceux annoncés aujourd'hui en Outaouais, nous démontrons la volonté de notre gouvernement de faire croître ce secteur afin que nos communautés s'enrichissent toujours plus. Le Québec jouit d'une offre touristique extraordinaire, et c'est en soutenant son développement que nous nous imposerons encore davantage en tant que destination incontournable. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le tourisme, c'est beaucoup plus qu'une belle vitrine : c'est un moteur économique à part entière pour nos régions. Les annonces d'aujourd'hui, ce sont des projets concrets qui vont créer de l'activité et des emplois, renforcer nos communautés et être profitables pour nos citoyens. Avec le Plan montagnes et nos autres programmes, on démontre encore une fois que notre gouvernement agit pour livrer des résultats et soutenir nos régions. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Chaque projet soutenu vient renforcer notre vitalité en plus de faire rayonner notre belle région. Le tourisme est un moteur de développement économique pour l'Outaouais. Je salue nos entrepreneurs touristiques, qui travaillent fort pour la rendre encore plus accueillante et prospère, et je suis fier que notre gouvernement les appuie. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'Outaouais a tout ce qu'il faut pour plaire aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. Avec son offre aussi variée qu'originale, elle permet de vivre des expériences uniques qui donnent envie d'y revenir. Je suis heureux que notre gouvernement donne les moyens à nos entrepreneurs locaux de développer notre secteur touristique afin qu'il génère encore plus de richesse pour la région et le Québec. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Le tourisme est un levier de développement majeur pour notre économie. Avec tous ces projets qui contribuent à bonifier l'offre touristique de notre région, de nombreux visiteurs continueront de venir chez nous et encourageront du même coup nos entreprises locales. Notre gouvernement démontre une nouvelle fois qu'il est en action pour assurer la croissance durable du tourisme. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« Tourisme Outaouais est fière de participer, en collaboration avec le Ministère, au développement économique de l'Outaouais, en soutenant des projets porteurs qui renforcent son offre touristique diversifiée et résiliente. Ces initiatives, mises en œuvre dans l'ensemble de la région, témoignent du dynamisme et de la créativité des organisations qui façonnent notre destination et qui contribuent à accroître son attractivité durant les quatre saisons. »

Geneviève Latulippe, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

« Nous sommes profondément reconnaissants pour ce soutien. Cette subvention nous permet de donner vie à un projet porteur sur lequel nous travaillons depuis longtemps et qui offrira aux gens d'ici ainsi qu'aux touristes un lieu différent et chaleureux où se rassembler et se ressourcer en pleine nature. Nous sommes persuadés qu'il contribuera à la vitalité de notre communauté et au rayonnement de notre belle région. »

Marie-Ève McEwen, présidente de Kazar village nature

Faits saillants :

L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour l'Outaouais, 1,1 million de dollars ont été accordés par le ministère du Tourisme et 750 000 $ par Tourisme Outaouais. Cela porte à 1,8 million de dollars les fonds disponibles pour appuyer des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Les sommes allouées aux plans montagnes dans tout le Québec proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable du ministère du Tourisme (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions).

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Entente de partenariat régional

et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Les internationaux pyrotechniques de Gatineau • Ajout d'une nouvelle zone d'animation et d'un programme à l'extérieur du site des Grands Feux du Casino Lac-Leamy pour l'édition 2025. 50 000 $ Les internationaux pyrotechniques de Gatineau • Bonification de l'offre pour l'édition 2024 des Grands Feux du Casino Lac-Leamy. 25 000 $ Corporation Événements d'hiver de Gatineau • Organisation de la première édition de l'Igloofest à Gatineau. 50 000 $ Les commerçants du secteur Aubry • Organisation et bonification du programme de l'édition 2025 de Saucette en showssettes. 49 000 $ Les commerçants du secteur Aubry • Organisation de l'édition 2024 de Saucette en showssettes. 49 000 $ Festival de musique traditionnelle de Papineau • Organisation et prolongement de l'édition 2025 du festival Ripon trad. 20 000 $ BougeBouge Wakefield • Organisation et bonification du programme de l'édition 2025 de l'événement sportif BougeBouge Wakefield. 9 500 $ BougeBouge Wakefield • Organisation de la première édition de BougeBouge Wakefield 2024. 10 000 $ Gatineau air shows (2017) • Bonification du programme de l'édition 2025 d'Aéro Gatineau-Ottawa. 42 000 $ Gatineau air shows (2017) • Organisation et bonification du programme de l'édition 2024 d'Aéro Gatineau-Ottawa. 25 000 $ Montebello Sport culture • Organisation et bonification du programme du Festival du fatbike 2026. 35 000 $ Montebello Sport culture • Construction d'une piste à rouleaux (pumptrack) et bonification du parc de vélos haut de gamme. 50 000 $ Les productions Les 2 vallées • Organisation et bonification de l'animation familiale sur le site de Petite Nation en fête, à Thurso, en 2025. 32 000 $ Les productions Les 2 vallées • Fusion des événements Festival des vins et Thurso en fête. 35 000 $ Les productions Les 2 vallées • Organisation de la première édition du festival BMA 2024. 40 000 $ Les productions Les 2 vallées • Organisation et bonification de l'offre de l'édition 2024 de la Petite Nation en fête. 25 000 $ Transistor Média • Organisation de l'édition 2025 du Festival Transistor. 15 000 $ Transistor Média • Organisation de l'édition 2024 du Festival de la radio numérique. 15 000 $ Accès plein air Outaouais • Organisation de l'édition 2025 de Gravelle du Parc. 30 000 $ Créations Hit the Floor • Organisation et bonification du programme pour les célébrations du 10e anniversaire de Hit the Floor Gatineau. 22 000 $ Créations Hit the Floor • Organisation de l'édition 2024 de Hit The Floor Gatineau. 15 000 $ Au feel de l'eau • Augmentation de la flotte et conversion de cinq bateaux à l'énergie solaire. 25 889 $ Les brasseurs de Montebello • Aménagement d'un salon de dégustation et d'une aire de réception pour les groupes. 37 000 $ Unité régionale de loisir et de sport de l'Outaouais • Étude d'opportunité pour le développement de circuits nautiques. 15 000 $ Le pourvoyeur de l'Est canadien • Achat d'équipements visant à bonifier l'offre touristique. 35 395 $ Primishka Domaine nature • Aménagement d'aires communes et de six suites dans le bâtiment d'accueil. 35 000 $ Municipalité Mansfield-et-Pontefract • Développement d'une halte plein air avec services et sentier illuminé (phase 1). 90 000 $ Corporation des loisirs de Papineau • Organisation de l'édition 2023 de la Traversée du lac Simon. 15 000 $ Corporation des loisirs de Papineau • Organisation de l'édition 2024 de la Traversée du lac Simon. 15 000 $ WMD Moulin de Wakefield développements • Planification et conception du projet d'expansion d'une vingtaine d'unités d'hébergement et diversification de l'offre. 30 000 $ Maison des créateurs d'art populaire du Québec • Aménagement d'une zone d'animation illuminée en soirée au cœur de la Municipalité de Plaisance. 50 000 $ Pavillon Wapus • Bonification de l'expérience du visiteur et augmentation de la capacité d'accueil. 90 000 $ Maison des créateurs d'art populaire du Québec • Développement de l'offre d'hébergement en nature au Lac-des-Loups. 90 000 $ Chocomotive • Aménagement d'une aire d'accueil pour offrir des dégustations. • Bonification de l'expérience par l'intégration de nouveaux contenus innovants. 45 000 $ Festival de montgolfières de Gatineau • Achats de bornes d'accueil. 30 000 $ Centre Vorlage • Développement de l'offre quatre saisons avec l'ajout du vélo de montagne. 50 000 $ Centre Vorlage • Construction de trois unités d'hébergement en montagne de type bike-in/bike-out. 50 000 $ Gestion Minéral • Développement d'un programme culturel et gourmand. 75 000 $ Nomades du parc • Achats de vélos électriques. 25 000 $ Note verte Vallée-de-la-Gatineau • Première édition d'un événement lié à la poésie conjoint entre l'Outaouais (Maniwaki) et l'Abitibi (Rouyn-Noranda). 11 500 $ Courges et cie • Développement d'infrastructures d'accueil pour l'Économusée du maraîcher : courges et citrouilles. 95 000 $ Chalets Prunella • Création d'une expérience thermale immersive. 40 000 $ CinqDixQuinze • Organisation du Festibière d'été 2024. 50 000 $ Festival santé et bien-être • Organisation de l'édition 2024 du Festival santé et bien-être. 15 000 $ Orchestre symphonique de Gatineau • Organisation de la première édition du Grand Rendez-vous musical de l'OSG 2024. 30 000 $ Relais plein air du parc de la Gatineau • Réalisation d'une étude en vue d'identifier de nouveaux sites pour la pratique du plein air urbain à Gatineau. 15 000 $ HOM Mini chalets • Intégration d'une solution Web pour la location de chalets. 15 000 $ Ferme l'Éco des champs • Développement des infrastructures pour bonifier l'offre à la ferme. 50 000 $ Les entreprises Carpediem • Acquisition d'un terrain, construction de cinq prêts-à-camper et aménagement de sentiers pour le vélo et d'un quai. 30 000 $ Événements nordiques Gatineau • Organisation des Championnats canadiens de ski - Nordiq Canada 2024. 30 000 $ Plan montagnes Centre Vorlage • Aménagement d'un parc d'apprentissage pour le vélo de montagne et achat de vélos pour location. 122 115 $ Tourisme Outaouais • Réalisation d'une étude pour la structuration de l'offre vélo de montagne et recommandations pour accroître l'attractivité de la région à l'égard de ce produit. 72 316 $ Tourisme Outaouais • Organisation d'un forum en décembre 2024 en vue de stimuler la concertation des acteurs et de favoriser la réalisation de projets collaboratifs qui pourront être déposés lors du troisième appel de projets du Plan montagnes. 1 319 $ Westeinde Corporation • Mise en place d'un camping aménagé de 30 emplacements avec services et modernisation du chalet d'accueil quatre saisons. 124 690 $ Montebello Sport culture • Projet de partenariat entre Montebello Vélo de montagne et le Club Mont Ste-Marie, soutenu par une campagne de marketing croisé, pour l'aménagement d'un nouveau sentier dans chacun des centres. 145 000 $

