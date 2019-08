Soutien au rayonnement des événements majeurs de Réseau Environnement

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 60 000 $ au plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec.

MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Réseau Environnement est un organisme à but non lucratif issu de la fusion de deux associations environnementales créées il y a plus de 50 ans. Plus important diffuseur d'information technique en environnement, l'association québécoise organise diverses activités destinées à promouvoir les bonnes pratiques et l'innovation.

Une contribution non remboursable de 60 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec lui a été consentie pour la tenue d'Americana, qui s'est déroulé à Montréal en mars 2019, et du Salon des technologies environnementales du Québec (TEQ), qui aura lieu à Québec les 10 et 11 mars 2020. Plus spécifiquement dans le cadre de ces deux événements, Réseau Environnement met l'accent sur le développement et la structuration de réseaux à travers le volet B2B afin d'accroître la collaboration et le réseautage et de faire connaître le savoir-faire des entreprises québécoises et canadiennes.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée d'Ahuntsic-Cartierville, l'honorable Mélanie Joly, a profité de sa rencontre avec madame Christiane Pelchat, présidente-directrice générale de Réseau Environnement, ainsi que son équipe, pour annoncer ce financement. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus particulièrement de concevoir du matériel promotionnel, de développer une plateforme transactionnelle B2B ainsi que d'embaucher du personnel dans des postes clés pour la réalisation de la stratégie de marketing.

Chef de file de l'environnement au Québec, Réseau Environnement représente fièrement les professionnels en environnement, les entreprises, les municipalités ainsi que de nombreux organisme gouvernementaux et parapublics des secteurs de l'eau, des matières résiduelles, des sols et des eaux souterraines, de l'air, des changements climatiques et de l'énergie. L'association favorise et encourage les échanges commerciaux, la diffusion des connaissances techniques, le suivi de la règlementation et la promotion des innovations et des bonnes pratiques sur les marchés locaux et internationaux.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises et les organismes canadiens innovants. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises et les organismes puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« Il faut miser sur notre compétitivité et maximiser notre savoir industriel et commercial en soutenant l'innovation. Si nous sommes parmi les premiers à adopter les technologies propres et les solutions qui en découlent, cela favorisera la compétitivité de nos industries et la croissance économique. L'appui du gouvernement du Canada à un organisme tel Réseau Environnement témoigne de notre volonté de soutenir les entreprises d'ici qui développent des technologies propres. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville et ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Réseau Environnement annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce aux efforts de commercialisation de l'organisme et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Réseau Environnement agit tel un accélérateur de solutions en rassemblant autour de la table des actrices et des acteurs multisectoriels de tous horizons. Cette multiplicité des expertises nous permet d'atteindre un consensus viable à long terme et d'explorer des avenues innovantes et crédibles face aux enjeux de certains secteurs qui touchent l'environnement. Des événements tels qu'Americana et le Salon des technologies environnementales du Québec sont des vitrines de notre savoir-faire et génèrent des retombées régionales, nationales et internationales. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le financement du gouvernement du Canada pour accroître la portée de nos actions vers l'innovation. »

Christiane Pelchat, présidente-directrice générale, Réseau Environnement

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

