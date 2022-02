Soutien à la commercialisation et à l'exportation - Près de 288 000 $ pour appuyer Nummax dans sa conquête de nouveaux marchés

QUÉBEC, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent l'octroi de contributions financières totalisant 287 550 $ à l'entreprise Contrôle Concept Dynamique (Nummax), située à Québec, dans la région de la Capitale‑Nationale. Les aides financières viendront la soutenir dans ses démarches s'échelonnant sur une période de deux ans et visant à commercialiser, sur les marchés canadien et américain, ses produits innovants d'affichage dynamique et numérique à technologie éclairante LED. Ce projet est évalué à 481 000 $.

Le député de Louis‑Hébert, M. Joël Lightbound, au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, et la députée de Jean‑Talon, Mme Joëlle Boutin, au nom de la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 200 000 $ à Nummax en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Le gouvernement du Québec attribue pour sa part, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec et du Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation (PSCE), une subvention de 87 550 $.

« Aider les entreprises à croître et à innover afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada apporte son soutien à Nummax, une entreprise dont le succès fait rayonner non seulement la région de Québec, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes en ces temps difficiles; nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous puissions rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

Joël Lightbound, député de Louis‑Hébert

« Nummax est une entreprise manufacturière innovante et dynamique, qui est bien ancrée dans la Capitale‑Nationale depuis plus de quinze ans déjà. Grâce à son savoir‑faire reconnu dans la conception et la fabrication de produits d'affichage numérique, elle a réussi à se tailler une place de choix au Québec et à l'international. Nous sommes fiers de l'appuyer dans ses démarches pour promouvoir davantage son expertise à travers le monde. »

Joëlle Boutin, députée de Jean‑Talon

« En investissant dans la commercialisation et le développement de marchés, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements. Nous aidons les entreprises à croître, à innover et à exporter leurs produits afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer la prospérité de l'économie canadienne. L'appui accordé à Nummax constitue un bel exemple d'investissement stratégique dans un projet qui permettra de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favorisera une économie verte et résiliente. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Pour assurer leur croissance, les entreprises québécoises doivent miser sur le développement de leurs marchés internationaux. L'augmentation des exportations de Nummax sera non seulement bénéfique pour assurer la pérennité de l'entreprise, mais contribuera aussi à établir une économie forte et prospère. Notre gouvernement sera toujours présent afin de soutenir les entreprises du Québec dans la conquête et la diversification de leurs marchés extérieurs. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Nous tenons à remercier DEC et le gouvernement du Québec pour leurs contributions financières à notre projet de croissance. Ces aides appuieront directement la commercialisation de nos produits et le développement de partenariats stratégiques et commerciaux dans le reste du Canada et aux États-Unis. »

Christian Labbé, directeur financier de Nummax

Fondée en 2006, l'entreprise Nummax se spécialise dans la conception et la fabrication de produits d'affichage numérique, tels que des panneaux publicitaires électroniques et des bornes interactives.

La contribution de DEC s'inscrit dans une série d'annonces de financement qui auront lieu au cours des prochaines semaines et qui totalisent près de 40 millions de dollars accordés pour la réalisation de plus de 20 projets d'entreprises et d'organismes innovants qui contribueront à l'économie de demain.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des petites et moyennes entreprises (PME).

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Géré par Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, et doté d'une enveloppe de 200 millions de dollars, le PSCE vise à bonifier et à actualiser le soutien aux entreprises québécoises en matière de commercialisation et d'exportation. Ce programme est un élément phare du Plan d'action pour la relance des exportations dévoilé en mars 2021, qui vise à accroître les exportations du Québec pour que leur valeur atteigne 50 % du PIB québécois.

