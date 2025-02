L'entreprise de Laval obtient des aides financières totalisant près d'un million de dollars de DEC.

LAVAL, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Frankie's Organic est une entreprise qui fabrique, emballe et distribue des collations certifiées biologiques. En plus de sa propre gamme de produits, faits à base de grains entiers possédant la certification USDA, l'entreprise emballe également pour d'autres détaillants et leurs collations de marques privées qui sont également garanties sans gluten, sans OGM et sans pesticides.

Soutenir la numérisation des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des contributions remboursables d'un montant total de 995 922 $ à Aliments biologiques Frankie inc., connu sous le nom Frankie's Organic. Ces appuis de DEC permettront l'amélioration de la productivité de l'entreprise par la numérisation de ses installations.

Un premier appui de DEC de 495 922 $ a permis à l'entreprise d'acquérir et d'installer de nouveaux équipements de production robotisés, comme une cellule de production de collations, un système d'emballage et un système informatique de convoyage intelligent. Une seconde contribution, celle‍-‍là de 500 000 $, permettra l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements d'emballage robotisés, comme une cellule guidée par la vision, un système d'emballage de caisses et de plateaux, une extrudeuse et un système de rayonnage à palettes. Les aides de DEC visent l'accroissement de la compétitivité et de la productivité d'Aliments biologiques Frankie.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui dynamiseront la région de Laval. Je suis ravie de constater que les investissements accordés à Frankie's Organic lui permettront de franchir une nouvelle étape dans sa croissance : l'entreprise pourra moderniser ses installations avec l'acquisition d'équipements numériques hautement technologiques. Cette étape va considérablement augmenter sa productivité et c'est une excellente nouvelle pour l'économie de Laval! »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les PME sont au cœur de l'activité d'innovation et de la croissance économique de nos collectivités et notre gouvernement souhaite activement participer à leur développement. Grâce à l'aide financière de DEC, Frankie's Organic pourra désormais investir dans des technologies de numérisation avancées et ainsi améliorer sa croissance et sa productivité. Son apport à la vitalité économique de la région de Laval est important et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de ces beaux projets. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous tenons à remercier DEC pour son soutien financier qui nous permettra d'automatiser nos installations et d'offrir plus de collations saines à nos clients. Frankie's Organic, ce sont des collations qui contiennent des ingrédients naturels, sans produits chimiques, riches en saveur, et dont chaque ingrédient est clair et compréhensible, même pour un enfant de 8 ans. »

Frank Cristiano, président, Frankie's Organic

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]