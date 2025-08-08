OTTAWA, ON, le 8 août 2025 /CNW/ - Le Canada se trouve à un moment charnière de son histoire. Face à l'instabilité mondiale, au bouleversement des relations commerciales et à un environnement en mutation, nous devons renforcer notre économie tout en faisant notre part pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre et secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et du secrétaire d'État (Développement international), a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'octroi de 2,5 millions de dollars dans le cadre du Programme d'innovation énergétique (PIE). Ces fonds appuieront le développement d'une technologie canadienne de gestion du carbone par l'entreprise d'Ottawa TerraFixing.

Le projet vise à faire progresser la technologie du captage direct du carbone dans l'air conçue pour les climats froids en augmentant la taille des lits de capture du CO 2 . La technologie a recours à une structure de monolithes de zéolithe, un minéral poreux qui piège le CO 2 présent dans l'air, afin de réduire la perte de charge et de minimiser le volume du CO 2 dans le but d'en faciliter le transport. L'objectif est de pouvoir mettre une unité d'une capacité de 1 000 tonnes par an dans un conteneur d'expédition afin d'atteindre un coût inférieur à 100 $ par tonne de CO 2 à grande échelle.

Des projets comme ceux-ci aideront le Canada à devenir une superpuissance de l'énergie propre en démontrant que les innovations dans le secteur de l'énergie peuvent accroître la sécurité énergétique et libérer tout le potentiel des travailleurs, des entreprises et des ressources naturelles. Nous agissons rapidement pour asseoir notre statut de fournisseur mondial de ressources naturelles et d'énergies sûres, fiables et à faibles émissions de carbone, et pour bâtir une économie propre et forte.

« Le Canada est prêt à faire figure de chef de file en bâtissant un avenir plus propre et plus concurrentiel. En investissant dans des projets d'énergie propre canadiens, nous créons de bons emplois, réduisons la pollution et prenons les moyens pour que notre économie prospère au pays et à l'étranger. C'est de cette façon que nous protégeons l'environnement, faisons croître notre économie et ouvrons de vrais débouchés à la population canadienne actuelle et aux générations futures. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada est un chef de file des technologies propres, et les innovations ontariennes sont l'une des forces motrices de ce leadership. À Ottawa, nous contribuons à l'avancement de projets de renommée mondiale liés à la gestion du carbone, des projets qui permettent d'ouvrir de nouveaux débouchés économiques régionaux dans ce secteur à croissance rapide. L'investissement d'aujourd'hui est synonyme d'un plus grand nombre de bons emplois, d'une plus grande sécurité énergétique et d'une meilleure prospérité à long terme, ainsi que d'importants efforts pour lutter contre les changements climatiques. »

Yasir Naqvi

Député d'Ottawa-Centre et secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et du secrétaire d'État (Développement international)

« La subvention obtenue du Programme d'innovation énergétique - dans le cadre du volet « Captage » de l'appel de déclaration d'intérêt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone - a eu un véritable effet catalyseur pour TerraFixing. Grâce à ce financement, nous avons pu aménager un laboratoire de pointe, doubler nos effectifs et mettre au point un nouveau procédé de fabrication breveté, que nous nous employons maintenant à mettre en application dans une chaîne de production pilote située dans un entrepôt ici même, à Ottawa. Le financement accordé par le programme nous aide à conserver les innovations technologiques et les actifs de propriété intellectuelle au Canada, à renforcer notre indépendance face aux États-Unis dans les chaînes d'approvisionnement et à stimuler la création de centaines d'emplois hautement spécialisés en vue de faire du Canada le chef de file mondial dans le domaine du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone. »

Vida Gabriel, Ph. D.

Cofondatrice, cheffe de la direction et cheffe de l'exploitation, TerraFixing Inc.

Quelques faits

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a accordé 319 millions de dollars sur sept ans dans des projets de recherche, développement et démonstration (RDD) pour accroître la viabilité commerciale des technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone. Ressources naturelles Canada contribue à cet effort grâce au Programme d'innovation énergétique (PIE).

Le projet de TerraFixing est financé par le biais de l'appel à déclarations d'intérêt pour la RDD sur le captage, l'utilisation et le stockage du carbone du PIE. Cet appel soutient les projets de RDD sur les technologies de captage et de stockage du carbone de prochaine génération susceptibles de réduire sensiblement le coût du captage et du stockage du carbone, et ce, selon trois volets de financement : Captage : faire baisser le coût et améliorer le rendement des technologies de captage pour différentes sources d'émissions. Stockage et transport : caractériser et développer des solutions sûres et permanentes de stockage souterrain du CO 2 , ainsi que des technologies qui soutiennent le transport sûr et efficace du CO 2 et les possibilités de stockage partout au Canada. Utilisation : soutenir la RDD de technologies d'utilisation du CO 2 qui réduisent les coûts, la consommation d'énergie et l'intensité carbone tout en permettant une séquestration à grande échelle et à long terme du CO 2 .

Comme on le voit dans le budget de 2024, en vue de créer des emplois et d'aider le Canada à réduire la pollution et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, le gouvernement fédéral offre, en fonction des priorités, 93 milliards de dollars en incitatifs d'ici 2034-2035 sous forme d'importants crédits d'impôt à l'investissement, dont un pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

