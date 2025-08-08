OTTAWA, ON, le 8 août 2025 /CNW/ - « Le Canada condamne la décision du gouvernement israélien d'intensifier davantage le conflit à Gaza.

Cette escalade ne contribuera en rien à mettre fin à l'horreur humanitaire qui sévit à Gaza ni à soulager les souffrances croissantes des otages israéliens et des civils palestiniens. Elle ne favorisera pas non plus la paix et la sécurité à long terme pour le peuple israélien.

Le Canada appelle à un cessez-le-feu immédiat. Le Hamas doit libérer immédiatement tous les otages enlevés lors de l'horrible attaque terroriste du 7 octobre. Le Hamas doit être désarmé, et une augmentation massive et soutenue de l'aide humanitaire, en quantité suffisante, doit être mise en œuvre.

Nous continuons de travailler avec nos partenaires internationaux en vue d'une solution à deux États, dans laquelle un État palestinien indépendant, viable et souverain coexisterait avec l'État d'Israël dans la paix et la sécurité. Nous réaffirmons que le Hamas ne doit jouer aucun rôle dans la future gouvernance d'un État palestinien démilitarisé. Le Canada continuera d'appuyer l'engagement de l'Autorité palestinienne en faveur de réformes et d'une gouvernance forte et démocratique.

Préserver les perspectives de paix et de stabilité dans la région doit être notre priorité collective. Le Canada exhorte toutes les parties à négocier de bonne foi en vue d'une paix juste, significative et durable qui respecte la dignité, la sécurité et les aspirations de tous les Palestiniens et Israéliens. »

