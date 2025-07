MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Cette année, le Festival Juste pour rire est de retour à Montréal du 16 au 27 juillet avec une nouvelle programmation diversifiée où le divertissement comique et festif occupe le premier rang!

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ainsi que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, ont annoncé l'octroi d'une aide totalisant 1 859 000 dollars au Festival Juste pour rire.

DEC accorde une contribution non remboursable de 1 359 000 dollars dans le cadre de son Programme de développement économique du Québec (PDEQ) pour les éditions 2025 et 2026 du Festival. Cet appui permet de soutenir la commercialisation et la promotion de l'événement, en plus de favoriser le développement de nouveaux produits.

Pour sa part, Patrimoine canadien alloue une somme de 500 000 dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts afin d'appuyer le rendez-vous de 2025. Ce financement permet au public d'accéder à une riche programmation bilingue, y compris des spectacles d'humour de toutes sortes.

Citations

« Le Festival Juste pour rire est l'un des événements phares de notre métropole qui, en plus de générer des retombées économiques importantes, contribue à positionner Montréal comme capitale mondiale des festivals. C'est pourquoi notre gouvernement annonce aujourd'hui un appui important pour lui permettre d'attirer des festivaliers de tous horizons et d'offrir au public une expérience renouvelée. Bravo à toute l'équipe! J'invite la population montréalaise et les touristes d'ici et d'ailleurs à profiter de cette riche programmation qui illustre notre diversité et notre vitalité culturelle! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Le Festival Juste pour rire fait partie intégrante de la vie culturelle montréalaise. En mettant en vedette des artistes établis aussi bien que des talents émergents, ce rendez-vous d'envergure internationale reflète toute la vitalité, la créativité et la force de notre scène humoristique. Notre nouveau gouvernement est fier d'appuyer ce festival qui incarne parfaitement la richesse de notre culture. Ne ratez pas cette belle occasion de vous rassembler et de rire ensemble! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Faits en bref

Le Festival Juste pour rire Montréal est le plus grand festival d'humour au monde, un rendez-vous incontournable qui transforme chaque été la métropole en capitale internationale du rire. Depuis plus de 40 ans, il célèbre l'humour sous toutes ses formes, réunissant des artistes de renom, des étoiles montantes et des talents de la relève dans une programmation riche, audacieuse et inclusive.

Le Programme de développement économique du Québec de DEC aide les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Liens connexes

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, [email protected]; Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]