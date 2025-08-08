TRENTON, ON, le 8 août 2025 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada réinvestit pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. En juin, le premier ministre Mark Carney a annoncé un investissement de plus de 9 milliards de dollars pour doter les Forces armées canadiennes des capacités et du soutien dont elles ont besoin pour protéger les Canadiens et respecter nos engagements à travers le monde. Au cœur de nos investissements dans la défense se trouvent les femmes et les hommes qui servent notre pays.

Au cours des trente dernières années, nous en avons toujours demandé plus à nos Forces armées canadiennes (FAC), mais leurs ressources et leurs salaires n'ont pas suivi ce rythme. Ce sont les femmes et les hommes qui défendent la souveraineté du Canada, protègent notre sécurité et renforcent nos alliances internationales. Par conséquent, leur salaire devrait refléter le poids de ces responsabilités.

Aujourd'hui, le premier ministre a annoncé que tous les membres des FAC recevront une augmentation salariale. Il s'agit de la plus importante hausse salariale accordée aux membres des Forces armées canadiennes depuis une génération.

Voici les nouvelles mesures annoncées :

Des hausses salariales s'ajoutant au salaire de base, qui seront appliquées de manière rétroactive au 1 er avril 2025 et qui mettront plus d'argent dans les poches de nos militaires. Grâce à cette mesure, les colonels et titulaires de grades supérieurs obtiendront une hausse salariale de 8 % et les lieutenants-colonels et titulaires de grades inférieurs recevront une hausse de 13 %. Les soldats de la Force régulière, quant à eux, verront leur solde initiale augmenter de 20 %.

qui sera rattachée aux années de service, pour que les chèques de paie tiennent aussi compte des années passées en uniforme. D'autres indemnités qui seront mises en œuvre au cours des 12 prochains mois, notamment du soutien pour les déménagements fréquents et la séparation des familles, afin d'attirer et de retenir les meilleurs instructeurs dans les écoles de formation, des augmentations salariales pour aider les membres des FAC qui s'entraînent au combat, et une rémunération supplémentaire pour les membres des FAC déployés en situation de catastrophes naturelles.

Ces hausses salariales et mesures incitatives permettront de revitaliser et de transformer les efforts de recrutement et de maintien en poste, de mieux préparer les forces et de veiller à ce que les membres en uniforme aient la confiance et la certitude dont ils ont besoin pour se mettre au service de leur pays.

Ces mesures s'inscrivent dans les investissements stratégiques visant à atteindre dès cette année l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN pour les dépenses militaires et à investir 5 % du PIB annuel dans la défense d'ici 2035. Notre plan prévoit la modernisation de l'équipement militaire, le renforcement de l'industrie de la défense canadienne, la diversification des partenariats internationaux et des investissements dans des infrastructures à double usage, comme les aéroports, les ports, les télécommunications et les systèmes d'urgence, qui appuient à la fois la défense et la sécurité civile.

En renforçant les Forces armées canadiennes, nous développerons également l'industrie canadienne, en stimulant l'innovation et en créant de bonnes carrières pour les travailleuses et travailleurs canadiens et de nouvelles opportunités pour les entreprises canadiennes. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons défendre notre souveraineté et protéger la population et les intérêts du Canada.

Citations

« Les femmes et les hommes qui composent nos Forces armées canadiennes rendent le Canada fort et, aujourd'hui, nous investissons dans cette force. En offrant une hausse salariale à chaque membre des FAC, nous renforçons nos forces militaires, reconnaissons les sacrifices des membres des FAC et leur offrons les ressources, la confiance et la certitude dont ils ont besoin pour servir notre pays. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Peu importe la situation ou le niveau de danger, les Forces armées canadiennes répondent toujours à l'appel. Nos militaires sont les meilleurs, et ils méritent une augmentation de salaire en reconnaissance des services qu'ils rendent pour défendre notre population et affirmer notre souveraineté. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Le recrutement et la rétention des membres des Forces armées canadiennes étant pour moi de grandes priorités, je me réjouis de l'annonce faite aujourd'hui. Une rémunération plus élevée et de meilleurs avantages sociaux contribueront à atténuer les effets de la vie militaire sur les familles des militaires, à apporter une certaine stabilité financière à nos membres et à inciter les Canadiens et les Canadiennes ainsi que les résidents permanents à servir notre pays. Nos forces armées ont besoin de personnes bien formées, motivées et dévouées pour remplir notre mandat, qui est de défendre le Canada et ses habitants. »

-- Générale Jennie Carignan, cheffe d'état-major de la Défense

Faits saillants

Les mesures annoncées aujourd'hui profiteront aux membres de la Force régulière et de la Force de réserve, y compris les Rangers canadiens, et au Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets ainsi qu'aux membres de leurs familles.

Elles donnent suite à notre engagement soutenu à l'égard de la vision stratégique énoncée dans la politique Notre Nord , fort et libre , qui vise à améliorer la qualité de vie des militaires et de leurs familles ainsi qu'à attirer et à retenir les effectifs du plus haut calibre capables de relever les défis de la vie militaire.

, qui vise à améliorer la qualité de vie des militaires et de leurs familles ainsi qu'à attirer et à retenir les effectifs du plus haut calibre capables de relever les défis de la vie militaire. Le facteur militaire correspond à un pourcentage ajouté au salaire de base des membres des Forces armées canadiennes (FAC), qui est par ailleurs comparable à celui des fonctionnaires. Il compense ce qui suit : les limitations personnelles et la responsabilité, la séparation imposée, les perturbations liées aux affectations et le fait que les membres des FAC ne reçoivent pas de rémunération supplémentaire pour avoir travaillé de longues heures ou remplacé leurs supérieurs. Le salaire de base n'est pas visé par cet ajustement.

Des détails concernant les autres indemnités qui seront mises en œuvre au cours des 12 prochains mois seront communiqués en temps voulu.

Les investissements du Canada dans le domaine de la défense pour 2025-2026 dépasseront les 9 milliards de dollars, ce qui contribuera à renforcer les capacités et la disponibilité opérationnelle des FAC tout en permettant au Canada d'atteindre dès cette année l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN pour les dépenses militaires.

Dans le cadre de l'engagement en matière d'investissements de défense de 5 %, auquel le Canada a adhéré lors du Sommet de l'OTAN, le Canada investira 3,5 % de son PIB dans ses capacités militaires fondamentales, ce qui comprendra des investissements dans les FAC, la modernisation de nos équipements et l'élargissement des industries de la défense. Le 1,5 % supplémentaire sera consacré à des investissements dans des infrastructures essentielles et à des investissements à double usage, notamment pour les ports, les aéroports et les systèmes de préparation aux situations d'urgence. Les progrès réalisés dans le cadre de cet engagement seront réexaminés en 2029.

Produit connexe

Lien connexe

